Pablo Burtovoy: "Siempre estaré a disposición de Colón"

Con el paso de los años, las atajadas de Pablo Burtovoy en el arco de Colón se agigantaron y tomaron un relieve diferente cada vez que por ejemplo llega la fecha de recordar la gesta de Asunción.

La actualidad lo encuentra al exgolero rojinegro viviendo en Buenos Aires y trabajando para poder brindarle contención a los jugadores de fútbol. En el marco de un presente muy complicado por la pandemia, Burtovoy charló con radio Sol 91.5.

En el inicio destacó que "hay muchas variables tantas como nuestros contextos, el fútbol profesional está compuesto por distintas categorías y cada una tiene contexto diferente. En algunos afecta lo deportivo, en otros lo económico, hay otros puntos donde el futbolista evalúa sus edades y la proyección para evaluar la visualización de su problemática".

Más adelante apuntó que "no hay que perder de vista nunca la situación del otro, no obviar lo sanitario que es muy importante. Hay que ver la situación que nos atraviesa, escuchando a los protagonista, se escucha al jugador pero es muy importante profundizar sobre eso. Muchas veces se plantean cuestiones individuales, en este momento hay que entender las situaciones de todos y a partir de ahí hay algo más cultural. Muchas veces llegamos a un conflicto que no visualizamos y está ajena a otra cuestión, pasó una vez en nuestra historia y estamos aprendiendo a resolverlo entre todos".

La imposibilidad de volver a entrenar y un tiempo estimado de regreso de la actividad es realmente aventurado expresar, por eso el exarquero rojinegro sentenció: "El fútbol es un lugar donde siempre hubo prosperidad, es una bendición que más allá de toda problemática, aquel que piensa y gestiona con visión puede tener un horizonte próspero".

hazaña.jpg Burtovoy quedó en la historia grande de Colón como arquero.

Burtovoy tiene su cuerpo en Buenos Aires pero su cabeza nunca deja de pensar en su ciudad, por eso en otro tramo de la charla admitió que "a veces queremos encontrar en otro lugar lo que tenemos en nuestra casa. Darle el valor real a la gente de tu tierra, estaba leyendo el origen de los pueblos, como al final se genera una cuestión exitosa, va más allá del juego, nosotros hablamos y buscamos una identidad en el juego, en la camiseta, en los colores. Todo el tiempo, esa pertenencia, cómo nos detenemos a pensar y desarrollar eso y plantearlo con variables es muy importante".

La cercanía con Marchi también permitió declarar que "está haciendo todas las variables para poder articular un formato que le de contención a los futbolistas del país, cuando hablamos de todas las categorías profesionales, finalizan 1800 contratos, sucede todos los años, lo extraordinario es que estamos atrasados por la pandemia".

En el tramo final volvió a reconocer que trabajar en Colón es algo que imagina en su futuro: "En su momento quien me había convocado no llegó a la presidencia, quedó un trabajo presentando, ahora y siempre presentaría un trabajo. Es lo que nosotros tenemos el deber de estar a disposición del club. Es un trabajo que va más allá de un resultado, requiere planificación, estudio, precisión. Hay que diferenciar todo el trabajo para el desarrollo deportivo, con educación y capacitación. Tiene que ver con la responsabilidad en el armado de un equipo, ahí nuestra experiencia debe impactar y ser un bálsamo para las instituciones, no debe ser un espacio de poder".