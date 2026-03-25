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Jornada con actividad en ambos estamentos de Liga Santafesina de Fútbol

Por la fecha 2 del Torneo Polaca Burtovoy, Ciclón Racing se presenta en Candioti, mientras que en el ascenso, San Cristóbal jugará en Santa Rosa de Calchines

Ovación

Por Ovación

25 de marzo 2026 · 09:02hs
Ciclón Racing visitará a Juventud Unida en Candioti en la segunda fecha del Apertura Polaca Burtovoy que organiza la Liga Santafesina.

foto gentileza Ariel Maradona AM Liga.

Ciclón Racing visitará a Juventud Unida en Candioti en la segunda fecha del Apertura Polaca Burtovoy que organiza la Liga Santafesina.

Luego de las inclemencias del tiempo que imposibilitaron el desarrollo de la fecha, este miércoles en Candioti comenzará la segunda fecha del Apertura Polaca Burtovoy de la Primera División liguista. En el certamen de ascenso, también se disputará un encuentro correspondiente al segundo capítulo, el cual se desarrollará en el departamento Garay, San Cristóbal de Ángel Gallardo visitará al representativo de Santa Rosa de Calchines.

Arranca la segunda fecha en el Apertura de Primera A

La segunda fecha del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy se pondrá en marcha este miércoles 25 de marzo, a partir de las 21.30, en el cual Juventud Unida de Candioti recibirá a Ciclón Racing bajo el arbitraje de Rubén Fernández. El comienzo del certamen fue diferente para ambos elencos, ya que los dirigidos por Martino Petitti vienen de imponerse por la mínima diferencia ante Ciclón Norte de Cayastá. Por su parte, los de barrio Guadalupe, fueron goleados por Independiente de Santo Tomé por 3 a 1 en el Mauricio Martínez.

El viernes 27 de marzo, en la cancha Pedro Pablo Pasculli del predio Nery Pumpido, Deportivo Santa Rosa recibirá a Sanjustino con el referato de Gastón Freyre. La Casita, que sufrió nuevamente robos en su predio ubicado frente al hospital de Niños, viene de caer por 6 a 1 frente a Universidad en Colonia San José, mientras que el Matador perdió frente a Las Flores II en el estadio Alberto Garau por la mínima diferencia.

El próximo sábado 28 de marzo desde las 16 se completará el resto de la fecha del Polaca Burtovoy. En Recreo Sur, La Perla del Oeste jugará con Sportivo Guadalupe (Joaquín Urbani), Gimnasia y Esgrima a Independiente en Ciudadela (Ariel Correa), Ateneo Inmaculada con Nobleza de Recreo en la autopista (Maximiliano Moya), La Salle Jobson con Cosmos en Cabaña Leiva (Ángel Cristoforato), Academia Cabrera con Newell´s en Sauce Viejo (Alejandro Aguilera), Colón con Ciclón Norte (Lucas Muga), Unión con Las Flores II en la Tatenguita (Ignacio Castellano), y Nacional con Universidad (Ricardo Spacessi). El miércoles 1° de abril, en horario a confirmar, El Quillá jugará con Colón de San Justo en el Mauricio Martínez de Santo Tomé con el referato de Juan Bonnin.

Actividad en el campeonato de ascenso

En la segunda fecha del Torneo de Primera B, en la presente jornada de miércoles, a partir de las 21, en el departamento Garay, Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines será anfitrión de San Cristóbal de Ángel Gallardo con el arbitraje de Leandro Vivas. El elenco costero viene de ser goleado por Santa Fe FC por 6 a 0 en el predio liguista, mientras que los de las quintas, igualaron 0 a 0 en el clásico con Banco Provincial.

El sábado a partir de las 16 se completará con los siguientes cotejos: El Pozo con los Canarios, Nuevo Horizonte con Don Salvador, Loyola con Atenas de Santo Tomé, Flores con El Cadi de Rincón, Defensores de Peñaloza con Vecinal Gálvez, Deportivo Agua con Santa Fe FC, Banco Provincial con Pucará, Atlético Arroyo Leyes con Belgrano de Coronda y Los Piratitas con Defensores de Alto Verde.

Liga Santafesina Burtovoy fecha
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