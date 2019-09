Pablo Lavallén, durísimo con la Superliga

Pablo Lavallén se decidió por colocar un equipo alternativo en el sur del Gran Buenos Aires para enfrentar al entonado Lanús, debido a que los titulares descansaron para el partido histórico que disputará Colón el próximo jueves, desde las 21.30, ante Atlético Mineiro, en el Mineirao de Belo Horizonte, para disputar la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, donde tratará de defender el 2-1 que consiguió en el Brigadier López.

El Sabalero la paso muy mal en el primer tiempo, donde a los 25 minutos ya perdía por 3-0, pero en el complemento tuvo una gran reacción, se puso en partido con los tantos de Nicolás Leguizamón, de penal, y Matías Fritzler, pero no le alcanzó para rescatar al menos un punto que hubiese sido clave en la pelea por la permanencia.

Luego del encuentro el entrenador sabalero salió rápidamente de la zona de los vestuarios y brindó la conferencia de prensa. En el arranque, comenzó diciendo: "Es raro de analizar, cuando te hacen el gol al minuto dos, nos desenfocó. Recibimos tres goles en pocos minutos, es como el box, cuando te ponen una piña de nocaut estás groogy, y acumulás errores. Lanús se encontró con tres goles sin hacer demasiado, luego del tercero comenzaron a justificar la diferencia. En el entretiempo hablamos para intentar dejar otra imagen, decirles que el partido estaba complicado y que a partir del orden tendríamos que buscar hacerles daño. Convertimos rápido, se hizo un partido más parejo. Se hizo un muy buen esfuerzo los jugadores, no alcanzó pero nos vamos con otro sabor de boca, sabiendo que las desconcentraciones de los primeros minutos nos costó muchísimo".

"Intentamos dejar otra imagen y no salir a buscar desesperado, ya que cuando hay una ventaja de 3-0 lo más probable es que si pasa el partido terminara 6-0. Teníamos que tratar de tener orden y hacer un gran esfuerzo, que se hizo. Llegaron los goles, pero cuando estás en una situación de desconfianza por el resultado hay que tratar de dar pases seguros, en el segundo tiempo cambiamos la imagen. Cuando nos reencontramos en el vestuario nos lamentamos por los primeros minutos", continuó el entrenador sabalero.

Cuando se le pidió referencia por el estado físico de Guillermo Celis, quien debió salir reemplazado en el segundo tiempo con evidentes signos de dolor en su rodilla izquierda, explicó: "Es una complicación más, estaba siendo uno de los mejores del equipo. Solo se dobló la rodilla, hay que hacerle un estudio y esperemos que sea lo más leve posible, pero perdemos una pieza importante".

Mientras que sobre cómo observó el ingreso de Santiago Pierotti, analizó: "Es un jugador que tiene mucha capacidad y futuro, es difícil entrar con un partido 3-0. Necesitábamos que reemplace a Guillermo (Celis) que estaba haciendo un gran partido y lo hizo bien. Él y todos los muchachos dejaron otra imagen en el segundo tiempo, duele la derrota pero podría haber sido una tarde muy complicada si no cambiábamos la imagen en el segundo tiempo".

También se refirió a los goles que recibió el equipo en los últimos partidos, y reflexionó: "El fútbol es un juego donde hay errores y aciertos. A nosotros nos pasa que nos equivocamos y nos convierten, como ante Central, y a otros equipos no les pasa. Hay que trabajar ante los errores para que los jugadores tengan más confianza y más alternativas para resolver jugadas. Me deja tranquilo que cuando el equipo convierten también convierte".

Más adelante se lo consultó sobre si es muy complicado planear un partido a pocos días de un partido clave en la Sudamericana ante Mineiro y respondió: "Es difícil jugar un partido a las 70 horas de haber jugado el anterior, teniendo en cuenta que tenemos un fixture donde jugamos seis partidos en 20 días, ni River los juega, nosotros sí. El partido podría haber sido postergado, como lo fue el de Independiente y Newell's. Somos el único equipo argentino en la Copa Sudamericana, y cuando hablamos de defender la selección también tendríamos que cuidar a los equipos argentinos que disputan estas competencias. Un equipo que juega sábado, jueves y domingo no hay plantel que lo resista, más teniendo en cuenta que jugamos el doble de partidos que el resto. Lanús juega el partido siete de la temporada (NdR: fue el 8º), nosotros el 13".

Y agregó: "Se intentó hacer lago pero no hubo respuesta de los organizadores, como cuerpo técnico nos dijeron que se intentó y no hubo respuestas. Lanús es un equipo que está complicado como nosotros y cada uno saca la mayor ventaja posible. Se ajustaron al reglamento, a lo que dice Superliga, que no consideró que estamos compitiendo y que el martes ya tenemos que viajar a Brasil. Pero estamos orgullosos de estar en tres torneos y de pelear en tres frentes, siendo uno de los dos equipos del fútbol argentino en esta condición. Pero está claro que no se cuida a los equipos argentinos que disputan torneos internacionales".

Sobre por qué jugó Leonardo Burián como titular, contó: "Lo hablamos ni bien terminó el partido del Mineiro, el arquero tiene muchos menos desgaste que otro jugador de campo, no tiene recorridos, salvo que tenga mucha actividad. Ante Mineiro tuvo un partido tranquilo, solo una pelota que le sacó a Vinicius abajo. Le di la oportunidad de descansar y me dijo que no, que quería jugar porque era un partido importante. No así con los otros jugadores de campo, como Zuqui que corrió casi 12 meses. A este nivel no te podés recuperar en 70 horas...".

Por último se lo consultó sobre cuál es la principal virtud de su equipo, y destacó: "Este equipo tiene temperamento, a pesar de tener unos 15 minutos donde nos equivocamos y lo pagamos muy caro, sacamos el corazón y la mentalidad. Terminamos presionando a Lanús en su cancha, y eso es un gran mérito. A pesar de estar 3-0 abajo tuvimos la chance de empatar, cuando eso sucede un equipo puede aspirar a grandes cosas como lo está haciendo Colón".