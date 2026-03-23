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La racha negativa de Medrán como DT de Colón en condición de visitante

Desde que Ezequiel Medrán se hizo cargo del plantel de Colón, los números negativos en condición de visitante son impactantes

Ovación

Por Ovación

23 de marzo 2026 · 11:32hs
Ezequiel Medrán apenas sumó un punto como DT de Colón en condición de visitante.

Prensa Colón

Ezequiel Medrán apenas sumó un punto como DT de Colón en condición de visitante.

Colón perdió el invicto en el Torneo de la Primera Nacional, luego de jugar un muy mal partido y caer 3-1 ante San Telmo. Y esta derrota, no hace otra cosa que extender la racha negativa de Ezequiel Medrán como DT sabalero en condición de visitante.

Los números de Medrán en condición de visitante

Desde que Medrán asumió como entrenador rojinegro, Colón disputó cinco partidos como visitante, tres de ellos por el Torneo 2025 y dos en la actual competencia.

Y los números son paupérrimos, dado que en esos cinco encuentros, Colón perdió cuatro y apenas empató uno, cosechó un punto sobre 15 en disputa, convirtiendo apenas un gol, que fue precisamente ante San Telmo.

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La racha negativa arrancó en 2025 con la caída 1-0 ante Defensores de Belgrano y se prolongó con la derrota 2-0 frente a Talleres de Remedios de Escalada. luego perdió 1-0 con Estudiantes de Buenos Aires.

Mientras que en este 2026, el primer partido como visitante, fue el empate 0-0 contra Central Norte de Salta y posteriormente fue derrotado 3-1 por San Telmo.

Colón Medrán visitante
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