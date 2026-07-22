Colón vuelve a su refugio: el Brigadier López, la base para reponerse ante Chaco For Ever

Colón buscará recuperar ante Chaco For Ever como local, donde está invicto y sacó 22 de los 32 puntos que tiene en la zona A de la Primera Nacional

La caída en Caballito quedó atrás y Colón piensa en el próximo desafío en casa que asoma como la oportunidad ideal para volver a sumar de a tres. El domingo, desde las 15.30, recibirá a Chaco For Ever por la fecha 22 de la Zona A de la Primera Nacional, con la meta de reafirmar el peso del Brigadier López .

Colón pretende refrendar su poderío en casa

Los números respaldan esa confianza. De los 32 puntos que acumula en el campeonato, 22 los consiguió jugando en Santa Fe. En 10 presentaciones como local, el Sabalero ganó seis partidos y empató los cuatro, manteniendo un invicto que se convirtió en uno de los pilares de su campaña. Esa producción representa una efectividad dell 73%, un registro que contrasta con las dificultades que mostró lejos de casa.

Colón pretende sacar un plus con su gente ante Chaco For Ever.

Cada vez que jugó frente a su gente, Colón encontró respuestas. La solidez mostrada en el Brigadier López fue el sostén de un equipo que todavía se mantiene en la pelea por los puestos de arriba, pese a que los resultados como visitante no acompañaron con la misma regularidad.

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Por eso, volver a presentarse en su estadio aparece como una inyección de confianza para un plantel que sabe que no tiene demasiado margen para dejar puntos en el camino.

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El desafío será mantener esa fortaleza frente a un rival que también buscará llevarse algo de Santa Fe. En un campeonato largo y muy parejo, el Sabalero necesita hacerse fuerte en el lugar donde mejores sensaciones transmite para seguir de cerca al líder Ferro y demostrar que el tropiezo de la fecha pasada fue apenas un paso en falso y no un cambio de tendencia.