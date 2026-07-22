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Un cambio obligado, otro táctico y una duda en Colón para recibir a Chaco For Ever

El DT Ezequiel Medrán va perfilando la formación de Colón para recibir a Chaco For Ever por la fecha 22 de la zona A de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

22 de julio 2026 · 12:09hs
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Un cambio obligado, otro táctico y una duda en Colón para recibir a Chaco For Ever

Prensa Colón

Colón dejó atrás la derrota frente a Ferro y ya puso la mira en el compromiso del domingo, desde las 15.30, ante Chaco For Ever en Santa Fe, que puede resultar determinante para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional.

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Con ese objetivo, Ezequiel Medrán volvió a mover las piezas durante la práctica de este miércoles y todo indica que presentará una formación con variantes respecto del último encuentro.

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Un cambio obligado, otro táctico y una duda en Colón

La primera modificación es obligada por la quinta amarilla de Leandro Allende y Gabriel Risso Patrón serí su reemplazante. El último refuerzo sumó minutos en Caballito y ahora tendría la oportunidad de ser titular por primera vez con la camiseta rojinegra. También está Facundo Castet, pero correría más desde atrás tras no ser concentrado la semana pasada.

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Pero no sería el único retoque. Si responde en la práctica de fútbol prevista para este jueves, Pier Barrios volvería en lugar de Sebastián Olmedo. El defensor ya trabaja con normalidad junto al resto del grupo y será exigido para determinar si está en condiciones. La única incógnita que todavía mantiene Medrán pasa por el sector ofensivo: sostener a Darío Sarmiento o darle la oportunidad a Franco García, quien ingresó desde el banco en los dos últimos partidos y dejó buenas sensaciones.

La definición llegará en las próximas horas, cuando el entrenador termine de pulir un equipo que necesita reencontrarse con el triunfo para no perder terreno en la lucha por el liderazgo.

Colón Chaco For Ever Ezequiel Medrán
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