Gorosito, sin vueltas en Colón: "Esto es fácil, el que está bien juega y el que no, afuera"

El inicio, este jueves Pipo dijo: " Desgraciadamente en nuestro trabajo, las opciones aparecen porque le va mal a otro colega. Llegamos en este caso, porque a otro no le fue bien. Respecto al equipo, hace rato que estaba la chance de venir y por un tema u otro no se pudo dar. La última vez no se dio porque estaba comprometido en otro club. Todos los que jugamos a la pelota sabemos que es Colón y su envergadura. Ojalá podamos estar mucho tiempo para desarrollar el trabajo que creemos mejor. De un día para el otro es imposible cambiar todo, porque sino sería psicólogo. Pensamos que con trabajo se puede lograr. El cuerpo técnico saliente me merece el mayor de los respetos ".

"Cuando uno inicia en una temporada, puede elegir a los jugadores por sus características y cuando te tocan situaciones como estas situaciones, debe adaptarse a lo que tiene. Hay que potenciar al plantel para el beneficio del club. Entrenamos dos veces y lo más lógicos es que las mejorías se vean de a poco. Lo de ahora es solo anímico. Si hay mejorías y se mantienen, serán en base al trabajo. Colón tiene buenos jugadores y trataremos de sacarle el máximo provecho, ya en camino, porque no podemos hacer pruebas, que serán dentro del campo de juego. Nosotros nos consideramos lógicos y manifestamos, desde (Bautista) Ojeda al más grande, que tienen las mismas posibilidades. El que mejor está, jugará. Es fácil esto. Hay que generar una competencia sana. Dios quiera a futuro podamos afrontarlo con chicos de Santa Fe, porque hay muchos barrios de donde sacar jugadores", expuso.

Pipo Gorosito.jpg Pipo Gorosito fue presentado en conferencia como DT de Colón. Estuvo acompañada del vice 1º José Alonso. UNO Santa Fe / José Busiemi

Sobre la necesidad, enfatizó: "Hoy lo principal es conformar el equipo y potenciar las individualidades. Después veremos para qué estamos. Donde vamos siempre planteamos lo mismo, «apuntamos a pelear arriba». No me gusta la mediocridad de conformarnos con estar en la mitad. Después veremos para qué nos da cuero. Queremos apuntar alto. Es un club espectacular, con media ciudad prácticamente de Colón. Queremos que la gente se vea reflejado con el equipo, con la entrega. Que el contagio también llegue desde dentro del campo de juego".

En otro tramo de la conferencia, se refirió al regreso de Brian Fernández: "El chico termina el contrato en junio. Como jugador, mostró su capacidad. Cuando estábamos en San Martín (SJ) lo buscamos, porque nos hacía falta un 9, pero se fue a Sarmiento, donde después nos hizo un gol. Son cosas que dependen de él. Necesita una disciplina dura, porque tiene condiciones. Depende de él, sobre todo el problemita que viene arrastrando y ver si lo puede solucionar".

Cuando se conoció la decisión de removerlo del cargo, Marcelo Saralegui confesó que Wanchope Ábila tuvo "exceso de vacaciones y que eso no cayó bien en el plantel". En este sentido, Pipo fue sincero: "Con Ramón no hablé personalmente, solo a nivel general. Lo que yo piense corresponde que primero se lo diga a él para luego contarlo. No dejamos de ser jugadores y hablamos mucho. No queremos decir algo antes de tiempo. Podemos hablar de la táctica, pero no como persona, porque es un tema interno".

Pipo Gorosito 1.jpg Gorosito dio detalles de lo que pretende en Colón. UNO Santa Fe / José Busiemi

Asimismo, remarcó que "la meta es que estemos todos juntos. Que tiremos para el mismo lado. El apoyo de la gente es clave y después veremos cómo salen las cosas. No quiero que sea todo por ocurrencia mía. Necesitamos estar todos juntos y de esa forma vamos salir. Puede jugar desde el más chico al más grande. Sobre todo, los jóvenes son los que precisan más banca, porque se van a equivocar".

El Colón de Néstor Gorosito

"Me gusta que se juegue bien a la pelota. No me gusta ganar de cualquier forma. El fútbol es fácil. El tema son las formas. Hay cuatro o cinco equipos que tratan de jugar bien en Argentina. Uno se tiene que adaptar a lo que tiene. Por momentos tocará luchar y presionar. En Argentina es complicado a jugar a la pelota, porque vivimos como jugamos. Es el reflejo del país", apuntó el estratega sabalero.

Pero no quedó solo ahí: "Nuestro ideal es jugar bien. No me gusta el equipo metido en el arco, que no quiere decir que haya momentos donde debamos defendernos. Tratamos de buscar siempre. En el primer partido, al equipo lo armamos nosotros y después los jugadores se van poniendo. «El que está bien juega y el que no, afuera». Esto es simple. No soy caprichoso. Quiero que mi equipo juegue bien y estar un tiempo largo en el club, por lo que tengo que poner a los que están mejor. Lógico que me puedo equivocar, pero tenemos clara la idea. Escuchamos a todos, desde los médicos a los preparadores físicos para decidir".

Pipo Gorosito 4.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Sobre su tercera experiencia en el interior, admitió: "Esta es una provincia muy futbolera. Tuve la chance ya que dirigir en Rosario. En mi caso, dirigido porque ya no puedo jugar, porque si no fuera por la edad seguiría jugando".

También hizo alusión a las condiciones de Facundo Farías, que se recupera de la operación de ligamentos cruzados de la rodilla: "Iremos hablando y conociéndonos. Farías es crack. Pero no hay que ser bueno con los pies, sino también con la cabeza. No hablé con él aún, pero lo vi jugar. Trataremos de aconsejarlo para bien. Todavía le falta para estar disposición. Es una lesión que lleva tiempo y es probable que luego tenga una lesión muscular, porque es normal. Si Dios quiere podrá estar para el torneo que viene".

Le toca este desafío en Colón con varios años de carrera y Gorosito admitió estar en su esplendor: "Como todos, en nosotros la experiencia es muy buena, pero no garantiza nada. Hay chicos muy capaces. Nos encuentra en un momento pleno y mejor que en mis inicios. Creemos que estamos en un buen momento en lo personal, pero ya saben todos, tenemos que ganar. Tiene que ayudar que la pelotita entre".

En el final, motivó a los más chicos por estar muy pendiente de las inferiores: "Queríamos conocer un poco y por eso hablé con el entrenador de la reserva y el coordinador. Ojalá que haya muchos Ojeda, chicos de barrio. Es fácil, el que juega bien se pone solo, no importa la edad. Donde vamos le damos prioridad a la gente del club, siempre y cuando lo merezca".