Pipo Gorosito toma la palabra en Colón en la previa del duelo ante Newell's

Por lo pronto, la llegada de Néstor Gorosito trajo calma y tranquilidad. Lógico, todavía está conociendo al plantel y en todo momento enfatiza que, para que se plasme su idea "llevará tiempo". Lo que más le preocupa es la falta de volumen de juego, que desencadena también en las escasas posibilidades de gol. "No me gusta un equipo sin alma o que no muestre nada", dijo luego del encuentro ante Gimnasia, siendo crítico y pidiendo más.

Eso sí, Pipo quiere sacarle provecho a los jugadores en sus puestos naturales. Es de aquellos de "la heladera en la cocina y el inodoro en el baño". No le gusta improvisar y, el que está mejor, juega. No le tembló el pulso hasta el momento y eso abre el crédito en la gente y también en algunos futbolistas que, con Saralegui, estaban relegados.

Entonces ante Newell's se espera ver algo nuevo de su impronta, luego de completar dos semanas enteras de trabajo en el club. En la previa de este duelo que pinta por ser táctico por lo que propone Gabriel Heinze, el conductor sabalero brindará este domingo, desde las 11.30, en el Hotel de Campo luego de la práctica, una conferencia de prensa.

La última vez no dudó y confirmó los 11, por lo que habría que ver si va en la misma sintonía, además de saber si concentrará Brian Fernández. A esperar...