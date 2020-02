Rafael Delgado no entrenó y se aguarda su recuperación para el partido con Racing

Diego Osella quedó muy conforme con el trabajo defensivo manteniendo el cero en el arco defendido por Leonardo Burián. Por ese motivo, era un hecho que el entrenador repitiera la línea de cuatro que jugó ante Defensa y Justicia. Sin embargo, el lateral izquierdo Rafael Delgado padece una fatiga muscular en el cuádriceps izquierdo y este martes no entrenó con el plantel.

Teniendo en cuenta que el partido con Racing se juega el viernes, el tiempo de recuperación es muy corto y por ese motivo a esta hora la presencia de Delgado es un interrogante. De todos modos, que no haya practicado junto a sus compañeros tiene que ver con la idea de preservarlo. No obstante, en caso de no recuperarse su reemplazante será Gonzalo Escobar.

Delgado llegó al plantel para ser titular, de hecho con un par de entrenamientos, Osella lo hizo debutar ante Central Córdoba y estuvo desde el arranque en los tres partidos que disputó el Sabalero Por estas horas, el defensor viene llevando adelante trabajos de kinesiología con el objetivo de recuperarse.