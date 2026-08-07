Ricardo Luciani: "En Colón no se respeta a la minoría"

El referente opositor apuntó contra la falta de acceso a la información contable, la inestabilidad en la conducción técnica, la ausencia de proyecto deportivo y la falta de consideración hacia el socio.

En una extensa entrevista concedida al programa Sin Pelos en la Lengua de Mega 98.3, conducido por Marcelo Martínez, Ricardo Luciani —titular de la agrupación Sangre de Campeones y una de las principales voces opositoras en Colón — brindó un alarmante panorama sobre la actualidad institucional, financiera y deportiva de la entidad de barrio Centenario.

Durante la charla, el dirigente opositor repasó las dificultades para ejercer el rol representativo que el estatuto le otorga a la minoría, la falta de respuesta de la actual comisión directiva respecto a los balances, la constante rotación de entrenadores y el distanciamiento existente con el socio.

Sin acceso a los números ni respuesta formal de Colón

Luciani inició la conversación recordando que, tras una relación que comenzó de forma tumultuosa en la gestión de Víctor Godano pero que terminó encauzándose con acceso a la información, se esperaba mantener esa dinámica con la conducción actual. Sin embargo, denunció que las puertas volvieron a cerrarse.

"Le propusimos constituir un grupo de trabajo para dar un diagnóstico financiero exacto entre minoría saliente, minoría vigente, tesorería anterior y tesorería actual. Buscar un piso cierto sobre cómo está Colón para trasladárselo al socio. Esa presentación fue desestimada", explicó Luciani.

El referente de Sangre de Campeones precisó que en siete meses de gestión solo fueron convocados a cuatro reuniones y que los proyectos acercados por la oposición no fueron escuchados: "Llevamos una propuesta con una empresa de seguridad para instalar cámaras en toda la institución a cambio de un acuerdo financiero, sin que Colón pusiera un peso, y también la desestimaron".

La mayor preocupación radica en la transparencia documental. Luciani remarcó que las explicaciones recibidas fueron únicamente verbales y que, vencido el ejercicio contable el pasado 30 de junio, la oposición carece de documentación respaldatoria:

* Sindicatura y Revisión de Cuentas: Denunció que aún no se han constituido formalmente como órganos colegiados para realizar los informes trimestrales correspondientes.

* Resguardo legal: "Hace más de un mes presentamos una nota formal para dejar constancia de esta situación y preservar a nuestros dirigentes de eventuales responsabilidades judiciales, pero no tuvimos ninguna respuesta".

* Falta de certezas: "No sabemos con certeza ni cuántos socios pagan la cuota hoy en día. Nos dicen las cosas de palabra, pero necesitamos documentación respaldatoria. A veces, en broma y en serio, pensamos que en Colón habría que eliminar la minoría del estatuto porque no se la respeta".

Inestabilidad deportiva y falta de proyecto

En el plano futbolístico, la charla abordó la alta rotación de directores técnicos y la ausencia de un plan a mediano y largo plazo. Luciani cuestionó la salida de Ezequiel Medrán al momento de ser desplazado de su cargo.

"No compartí para nada la forma en que despidieron a Medrán estando tercero. Comedió errores como todos, pero había que apoyarlo y terminar la campaña. Ahora estamos en la misma historia: hay que pagar arreglos económicos, indemnizaciones y el contrato del técnico nuevo", afirmó.

El dirigente remarcó la urgencia de romper con la metodología de cambiar de entrenador ante cada vaivén de resultados y abogó por instalar un proyecto deportivo integral respaldado por una subcomisión de fútbol.

La relación con el socio y la mirada al futuro

Respecto a la masa societaria, Luciani enfatizó que el hincha es el sostén fundamental de la institución y que la dirigencia actual falla al no ofrecerle un sentido de pertenencia más amplio.

"Colón se mantiene con un piso de 30.000 o 40.000 socios. Es lo que siempre predicamos: llenar la cancha de socios para estar en Primera cómodos. Pero si no mimás al socio y le brindás solo dos partidos al mes, cuando el equipo anda mal la cuota se cae", argumentó.

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De cara a los compromisos institucionales futuros, el líder de Sangre de Campeones sostuvo que la agrupación continúa trabajando activamente en un plan integral de club, buscando devolverle al hincha el afecto brindado históricamente a la institución.

"Queremos que esto se solucione por el camino de la legalidad y para el bien de Colón. Hay que devolverle el cariño a la gente con acciones, y para eso el primer paso es tomar el papelito llamado voto y ponerlo en la urna cuando corresponda", concluyó.