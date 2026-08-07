Biggeri: "Colón es un grande y habrá que estar atentos los 100 minutos"

El DT de San Telmo habló en la previa del duelo del domingo en el Brigadier López, destacó el regreso de Iván Delfino al Sabalero, elogió la jerarquía del plantel rojinegro y remarcó que el principal objetivo del Candombero es mantener la categoría.

San Telmo llegará este domingo a Santa Fe con el envión anímico que significó el triunfo frente a San Miguel, pero también con la conciencia de que enfrente tendrá a uno de los candidatos al ascenso como Colón . Así lo entiende Aníbal Biggeri, quien asumió recientemente como entrenador del Candombero y ya comenzó a imprimirle su sello al equipo.

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En la previa del encuentro frente a Colón, que se disputará desde las 15.30 en el estadio Brigadier López, el DT dialogó con La Red Santa Fe (UNO 106.3, con el equipo de Dial Deportivo) y dejó en claro el respeto que le genera el Sabalero y el desafío que significará enfrentar a Iván Delfino, un viejo conocido.

"Todavía estamos conociendo al equipo"

Biggeri debutó con una victoria ante San Miguel, aunque aclaró que apenas tuvo unos pocos entrenamientos para trabajar con el plantel.

"Tuvimos dos o tres días nada más para trabajar. Los tres puntos fueron muy importantes, pero no podemos decir que fueron producto del trabajo. Lo que más hicimos fue apuntar a lo psicológico porque el equipo estaba golpeado. Los chicos hicieron un gran partido y pudimos sacar adelante un triunfo que necesitábamos mucho".

El entrenador explicó que su principal tarea por ahora pasa por recuperar la confianza del grupo antes de profundizar cuestiones futbolísticas.

"El objetivo es mantener la categoría"

Mientras Colón apunta a pelear por el ascenso, la realidad de San Telmo es completamente diferente. Biggeri fue claro al hablar de las metas que se trazó el club para esta temporada.

"Hoy el único objetivo que tenemos es mantener la categoría. Después veremos para qué estamos, pero primero debemos asegurar la permanencia porque es una división muy difícil".

En ese sentido, remarcó que el esfuerzo colectivo será la principal herramienta para alcanzar ese propósito.

"La Primera Nacional es la categoría más linda"

Con una extensa trayectoria en el ascenso, Biggeri no dudó cuando le consultaron qué hace tan especial a la Primera Nacional.

"Es una categoría muy pareja. Hay mucho desgaste, muchos viajes y cualquier equipo puede ganarle a otro. Acá no se gana por el nombre, hay que jugar cada partido. Para mí es la categoría más linda del fútbol argentino".

El entrenador destacó la competitividad del certamen y aseguró que la paridad obliga a los equipos a mantener una concentración permanente.

Elogios para Colón y para Iván Delfino

Más allá del presente irregular del Sabalero, Biggeri considera que el potencial del plantel está fuera de discusión.

"Nadie puede discutir la jerarquía que tiene Colón. Es un club grande y todos lo ponen como candidato al ascenso desde el primer día".

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Incluso se mostró sorprendido por las críticas que recibió el equipo pese a estar en los puestos de arriba. "Me dicen que Colón se encuentra en una meseta y está tercero. Eso habla de la exigencia que tiene un club como Colón".

Pero las palabras más afectuosas estuvieron dirigidas a Iván Delfino, con quien mantiene una relación de amistad desde hace varios años.

"Voy a visitar a un viejo amigo. Iván es un gran tipo y un gran técnico. Le dio ascensos a distintos equipos, dirigió en Primera División y tiene muchísima capacidad. Me alegra verlo nuevamente trabajando y será un gusto enfrentarlo".

"Contra un grande hay que estar atentos todo el partido"

Por último, Biggeri evitó especular con el clima que pueda vivirse en el Brigadier López y sostuvo que su equipo deberá mantener la concentración durante todo el encuentro.

"Cuando enfrentás a un equipo grande como Colón tenés que estar atento los 100 minutos. No importa lo que pase con la gente o el contexto. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido y esforzarnos al máximo para intentar llevarnos un buen resultado".

Con apenas una semana de trabajo, Biggeri tendrá este domingo una prueba de máxima exigencia. Enfrente estará un Colón que estrenará el segundo ciclo de Iván Delfino y que buscará hacerse fuerte en Santa Fe para seguir prendido en la pelea por el ascenso. San Telmo, en cambio, llegará con la misión de sumar para escapar de la zona baja y seguir alimentando la ilusión de la permanencia.

La entrevista radial con el DT de San Telmo