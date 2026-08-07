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Colón confirmó la venta de entradas y lanzó un requisito clave para los hinchas

Colón dio a conocer cómo será el expendio de localidades para el partido del domingo ante San Telmo, en el Brigadier López. Además, recordó que el ingreso al estadio estará sujeto a una condición indispensable.

7 de agosto 2026 · 08:49hs
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Colón confirmó la venta de entradas y lanzó un requisito clave para los hinchas

José Busiemi

Colón ya comenzó a palpitar un partido que puede marcar un punto de inflexión en la temporada. Este domingo, desde las 15.30, recibirá a San Telmo en el estadio Brigadier López, por la fecha 24 de la Zona A de la Primera Nacional, en lo que significará el estreno oficial de Iván Delfino en su regreso como entrenador rojinegro.

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En la previa del encuentro, el club utilizó sus redes sociales para informar cómo será la venta de entradas y comunicar una medida que deberán tener en cuenta todos los simpatizantes que asistan al Cementerio de los Elefantes.

Colón recordó que será obligatorio tener la cuota de agosto al día

A través de una publicación oficial, la institución anunció que ya se encuentra habilitada la venta de entradas para el compromiso frente al Candombero mediante la plataforma Boletería VIP.

Sin embargo, el dato más importante del comunicado es que los hinchas deberán tener abonada la cuota social correspondiente al mes de agosto para poder ingresar al estadio, una condición que el club remarcó especialmente en sus canales oficiales.

De esta manera, los socios que todavía no regularizaron su situación deberán hacerlo antes del domingo si pretenden presenciar el encuentro en el Brigadier López.

Los valores de las plateas en Colón

Colón también dio a conocer los precios de las diferentes ubicaciones para el partido ante San Telmo:

  • Platea Este
    • Socios: $22.000
    • No socios: $50.000
  • Platea Oeste
    • Socios: $32.000
    • No socios: $70.000
  • Palco Corporativo y Balcón
    • Socios: $60.000
    • No socios: $100.000

Un partido clave para empezar una nueva etapa

Más allá de la cuestión organizativa, todas las miradas están puestas en el debut de Iván Delfino, quien asumió durante la semana tras la salida de Ezequiel Medrán y tendrá la misión de enderezar el rumbo futbolístico del equipo.

Colón llega a esta fecha ubicado a siete puntos del líder Ferro, mientras que también quedó a dos unidades del escolta Deportivo Morón, que además todavía tiene un partido pendiente.

LEER MÁS: El primer equipo que dispuso el técnico de Colón Iván Delfino

Por eso, el duelo frente a San Telmo aparece como una oportunidad inmejorable para iniciar con el pie derecho el nuevo ciclo, aprovechar la localía y mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia de la Zona A de la Primera Nacional.

Con un nuevo entrenador, la ilusión renovada y el respaldo de su gente, el Sabalero buscará dar el primer paso de una etapa que apunta a volver a meter al equipo en la lucha por el ascenso.

Colón hinchas San Telmo
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