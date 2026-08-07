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Cómo votaron la ley de propiedad privada los senadores que representan a Santa Fe

El Senado dio media sanción a la ley que finalmente no incorporó el polémico capítulo sobre Ley de Tierras y Manejo del Fuego.

7 de agosto 2026 · 12:21hs
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El Senado le dio media sanción a la ley de propiedad privada

Archivo / La Capital.

El Senado le dio media sanción a la ley de propiedad privada

El Senado aprobó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsó el gobierno de Javier Milei. Fueron 37 votos a favor y 33 en contra de un proyecto que fue mutando su esencia. La próxima instancia es la Cámara de Diputados.

El proyecto del oficialismo terminó arrastrando en el recinto la tensión y cuestionamientos previos, no solo de la oposición sino de gobernadores y hasta sectores dialoguistas. Esto derivó en el retiro del polémico capítulo III sobre la Ley de Tierras y el Capítulo IV, sobre Manejo del Fuego.

Lo aprobado contempla modificaciones relacionadas con las condiciones para activar expropiaciones desde el Estado y desalojos exprés en usurpaciones.

LEER MÁS: El Gobierno aprobó la ley de propiedad privada, pero tuvo que quitar otro capítulo

Los senadores por Santa Fe

El peronismo habían anticipado su rechazo a la ley. Hasta Axel Kicillof se opuso públicamente y participó fuera del Congreso de la marcha contra la iniciativa de La Libertad Avanza. Por su parte, los libertarios contaban con el apoyo del PRO y de un sector de la UCR, con quienes negociaron la letra final del proyecto.

Los santafesinos Eduardo Galaretto (UCR) y Carolina Losada (UCR) votaron a favor, mientras que Marcelo Lewandowski (UP) rechazó el proyecto, como todo el peronismo.

Durante su intervención, Lewandowski celebró que la presión social haya obligado al oficialismo a retirar capítulos completos del proyecto y sostuvo que esa movilización demuestra que "cuando el pueblo se organiza puede frenar leyes que perjudican al país".

En ese sentido, convocó a mantener el compromiso ciudadano y alertó: "Vienen por nuestros recursos, por nuestra agua, por nuestros alimentos y por nuestra energía, pero no para desarrollar la Argentina, sino para llevárselo todo y no dejarnos nada". "No podemos naturalizar que se entregue el futuro del país mientras millones de argentinos se endeudan simplemente para poder comer", criticó.

Por su parte Losada, señaló que "faltó que el oficialismo saliera a explicar mejor" la ley lo que llevó a una confusión, dedujo, y muchos ciudadanos se opusieran a la ley sin comprender sus implicancias.

propiedad privada senadores Santa Fe
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