Delfino ajusta piezas para su debut en Colón: los 11 que arrancarían ante San Telmo

El entrenador inició su segundo ciclo al frente de Colón y perfila un esquema 4-4-2 para este domingo a las 15.30 en el Brigadier López, con novedades en el mediocampo y la atención puesta en el mercado de pases.

De cara al duelo del próximo domingo a las 15:30 ante San Telmo en el Brigadier López —que contará con el arbitraje de Juan Robledo Cruz—, Iván Delfino ya comenzó a plasmar su impronta en la formación de Colón . Para su estreno en esta nueva etapa al frente del plantel profesional, el director técnico se inclinó por un esquema táctico 4-4-2.

En la zona baja, Delfino optó por sostener la misma estructura defensiva que venía de utilizar Ezequiel Medrán en su último encuentro. De esta manera, el fondo estuvo compuesto por Matías Budiño bajo los tres palos; Mauro Peinipil por la banda derecha, Facundo Castet por la izquierda, y la zaga central conformada por Pier Barrios y Federico Rasmussen.

Las modificaciones principales comenzaron a verse en la mitad de la cancha. Si bien Federico Lértora se mantuvo como el volante central de contención, esta vez estuvo acompañado por Agustín Toledo, quien se metió en la alineación titular en lugar de Matías Muñoz. Por el carril derecho se ratificó la presencia de Julián Marcioni, mientras que por la izquierda la novedad fue la aparición de Leandro Allende en reemplazo de Conrado Ibarra.

Movimientos en el ataque y el panorama del mercado en Colón

La inclusión de Allende en la banda izquierda se da en un contexto particular, ya que trascendió que el futbolista podría emigrar a Gimnasia de Mendoza, más allá que esta chance se va desvaneciendo en relación a que Delfino pretende que se quede, aunque pretende la llegada de un enlace.

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En la delantera, la dupla de ataque volvió a estar conformada por Ignacio Lago y Leandro Garate. Sin embargo, de cara a los próximos entrenamientos no se descartan nuevas pruebas por parte del entrenador. Cabe recordar que en el anterior ciclo de Delfino, Lago solía desempeñarse recostado sobre la izquierda —su posición natural—, por lo que el cuerpo técnico podría seguir evaluando alternativas con nombres como Franco García o Darío Sarmiento peleando por un lugar entre los once.