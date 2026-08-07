Delfino tomó una decisión y Colón se aleja de otro refuerzo

El entrenador comenzó a dejar definiciones en sus primeros entrenamientos. Una de ellas tiene que ver con Leandro Allende, quien era seguido por Gimnasia de Mendoza. Su continuidad también condiciona la posibilidad de incorporar un volante creativo.

La llegada de Iván Delfino empezó a modificar varios escenarios en Colón . No solo en cuanto al dibujo táctico y a los nombres que se perfilan para enfrentar a San Telmo, sino también en el mercado de pases, donde una decisión del entrenador podría cambiar los planes que manejaba la dirigencia.

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En los últimos días, Leandro Allende era uno de los futbolistas con posibilidades de salir del club. Gimnasia de Mendoza había mostrado interés en incorporarlo y su partida, además de liberar un lugar en el plantel, le habría permitido al Sabalero buscar una última incorporación para reforzar el mediocampo.

Sin embargo, el panorama cambió con la llegada del nuevo cuerpo técnico.

Un respaldo desde el primer entrenamiento de Delfino en Colón

Lejos de ubicarlo entre los jugadores prescindibles, Delfino le dio protagonismo a Allende desde el inicio de su ciclo.

En las primeras prácticas de fútbol, el ex Quilmes fue probado como volante por la izquierda, una posición que conoce bien y en la que ya rindió bajo la conducción del propio entrenador.

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La elección responde a una cuestión táctica. El nuevo DT detectó que ese sector fue uno de los puntos vulnerables del equipo en los últimos partidos y entiende que Allende puede ofrecer un mayor equilibrio tanto en la recuperación como en las coberturas defensivas.

Lago, más cerca del área

Si Allende termina consolidándose sobre la banda izquierda, el gran beneficiado sería Ignacio Lago.

La idea de Delfino es liberar al delantero de obligaciones defensivas para ubicarlo unos metros más adelante, como acompañante de Leandro Garate.

De esta manera, Lago dejaría de recorrer toda la banda y tendría mayor libertad para explotar su desequilibrio y su capacidad para llegar al gol, una función que ya cumplió con éxito en otros momentos de su carrera.

Se enfría la llegada de otro refuerzo

La continuidad de Allende también repercute en el mercado. Si el futbolista permanece en el plantel, Colón difícilmente pueda generar el cupo necesario para incorporar a un volante ofensivo, una posición que el cuerpo técnico había analizado reforzar.

Uno de los nombres que había ganado fuerza era el de Tomás González, mediocampista al que Delfino conoce de su paso por Estudiantes de Río Cuarto y que reunía las características buscadas para darle más creatividad al equipo. No obstante, ese escenario hoy parece haber perdido fuerza.

Castet y Allende, piezas que ganaron valor

Antes del cambio de entrenador, tanto Facundo Castet como Leandro Allende aparecían entre los jugadores con mayores posibilidades de salir. Hoy ocurre exactamente lo contrario.

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Ambos son considerados futbolistas importantes dentro de la estructura que pretende construir Delfino y, salvo un giro inesperado en las próximas horas, seguirán formando parte del plantel para afrontar la recta decisiva de la Primera Nacional.

Con esa decisión, el entrenador dejó en claro cuál será su prioridad: potenciar los recursos que ya tiene a disposición antes que modificar el plantel sobre el cierre del mercado. Una señal que marca el comienzo de su segundo ciclo en Colón y que también empieza a definir el perfil futbolístico que buscará darle al equipo.