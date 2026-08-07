Se viene una apasionante definición del Apertura José Luis Burtovoy

La Perla del Oeste y Colón de San Justo buscarán el título en la última fecha del Apertura de Primera A Polaca Burtovoy, pero saben que pueden ir a un encuentro desempate.

Se viene la última fecha del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Este sábado 8 de agosto será clave ya que se puede conocer o no el campeón del certamen. La Perla del Oeste y Colón de San Justo llegan a la fecha 21 igualados con 49 puntos, demostrando haber sido las dos mejores alineaciones del certamen, y con la factible posibilidad de gritar campeones. Son dos partidos los que centran la atención, pero de acuerdo a como se den las cosas, puede llegar a producirse un partido desempate.

Será un sábado para el infarto en la última fecha del certamen Apertura Polaca Burtovoy. A partir de las 15.30, en el estadio el Jardín de Recreo Sur, La Perla del Oeste será anfitrión de Ateneo Inmaculada, que viene de imponerse a Sanjustino en barrio Mataderos por 1 a 0, y buscará una victoria ante el Colegial. El cuadro de la autopista dirigido por Agustín Oliver viene de imponerse por 3 a 1 ante Gimnasia y Esgrima en cancha de Ciclón Racing.

En el estadio Alberto Garau, ubicado en el populoso barrio del norte de la capital provincial, Colón de San Justo, el otro líder del certamen, y que busca quedarse con el título, visitará a Las Flores II. El Conquistador viene de imponerse por 4 a 2 a Cosmos en el Mercedes Alesso de Bieler, mientras que Las Flores igualó 0 a 0 con La Salle Jobson en Cabaña Leiva, y buscará un resultado positivo para incrementar su promedio en la tabla del descenso.

Lo único que está claro es que ninguno de los dos depende del otro para seguir soñando, pero ambos deberán ganar en la última jornada si quieren asegurarse la posibilidad de disputar un desempate por el título. El reglamento establece que, en caso de finalizar igualados en el primer puesto, el campeón del Apertura se definirá mediante un partido desempate en cancha neutral, lo que alimenta aún más la expectativa de una definición histórica.

La campaña del elenco que dirige André Formento ha sido muy buena, ya que además fue siempre liderando, y por eso es para destacar las 15 victorias, los 4 empates y la única derrota sufrida, frente ante Colón de San Justo por 2 a 0. Un recorrido similar ha tenido el elenco conducido por Mauricio Chimentín, pero la diferencia está en la diferencia de gol, 32 para los de San Justo, y 30 para los recreínos. El Conquistador había perdido el invicto en la cuarta fecha frente a Deportivo Santa Rosa ante quien cayó por 3 a 1.

No hay mucho misterio, los dos llegan punteros, con la misma cantidad de puntos. El que gana sale campeón, y si los dos ganas sus respectivos encuentros, habrá partido desempate, que según el reglamento debería ser inmediato, por lo que no habría que descartar que se concrete el miércoles 12 de agosto en el predio Nery Pumpido. Por lo que habrá que estar atentos a los radio receptores, y en este sentido se podrá seguir La Perla con Ateneo con por FM Chalet 100.9 o por youtube por Radio Ritmo Santa Fe, mientras que el cruce Las Flores con Colón de San Justo por Colón an Roll de Facu Rean en You Tube o FM Estilo de San Justo.

El resto de la programación de la A es la siguiente: Universidad con Sanjustino, Ciclón Racing con Sportivo Guadalupe, Newell´s con Náutico El Quillá, Independiente con Unión, Academia Cabrera con Juventud Unida de Candioti, Ciclón Norte con Deportivo Santa Rosa, Nobleza con La Salle Jobson, Gimnasia y Esgrima con Colón de Santa Fe, y Cosmos FC con Nacional.

La tabla de posiciones se encuentra del siguiente modo: La Perla del Oeste y Colón de San Justo 49; Sanjustino 42, Sportivo Guadalupe 39, La Salle Jobson 34, Juventud Unida 28, Ciclón Racing y Colón 27, Cosmos e Independiente 25; El Quillá y Ateneo Inmaculada 24, Gimnasia y Esgrima 23, Unión 22; Ciclón Norte, Nacional y Nobleza 21; Las Flores II, Academia Cabrera y Universidad 19, Newell´s 18, Deportivo Santa Rosa 8.

Se disputa la fecha 19 en el ascenso de la Liga Santafesina

Los encuentros de la decimonovena fecha del Apertura 2026 de la Segunda División de la Liga Santafesina que fueron postergados por las inclemencias del tiempo se disputarán este sábado 8 de agosto. En consecuencia, se medirán desde las 15.30: Los Canarios con Nuevo Horizonte, Loyola con El Pozo, Atlético Floresta con Don Salvador, Defensores de Peñaloza con Atenas, Los Juveniles con Vecinal Gálvez, Banco Provincial con Santa Fe Fútbol, Atlético Arroyo Leyes con San Cristóbal, Los Piratitas con Pucará, Defensores de Alto Verde con Belgrano de Coronda.

Además desde las 14 se completarán dos tiempos de 16 minutos cada uno del partido que el Cadi de Rincón le ganaba a Deportivo Agua con gol de Axel Sales Rubio el cual se suspendió a los 13 minutos de juego por las inclemencias del tiempo. Las posiciones se encuentran así: Santa Fe FC 48; Banco Provincial 42, Nuevo Horizonte 40, Los Canarios 39, Pucará 36, San Cristóbal 34, El Cadi de Rincón y Belgrano de Coronda 29, Defensores de Alto Verde 28, Atenas 26, El Pozo 25, Vecinal Gálvez 23, Loyola 21, Los Piratitas 29, Don Salvador 16, Los Juveniles 13, Deportivo Agua 12, Atlético Floresta 10, Defensores de Peñaloza 4 y Atlético Arroyo Leyes 3.