El camino que le queda a Colón: un tramo decisivo para soñar con el ascenso

El Sabalero iniciará el domingo una nueva etapa con el regreso de Iván Delfino como entrenador. Con 13 fechas por disputar, tendrá varios cruces directos que podrían definir su suerte en la pelea por la Zona A de la Primera Nacional.

Colón comenzará este domingo un nuevo capítulo de su temporada. Desde las 15.30, recibirá a San Telmo en el estadio Brigadier López, por la fecha 24 de la Zona A de la Primera Nacional, en un encuentro que marcará el regreso de Iván Delfino al banco de suplentes rojinegro.

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El debut del nuevo entrenador llega en un momento determinante del campeonato. Antes del inicio de la fecha, el Sabalero se ubica a siete puntos del líder Ferro, mientras que está a dos unidades de Deportivo Morón, actual escolta, aunque el Gallito todavía debe disputar un partido pendiente.

Con 13 jornadas por delante, Colón dependerá de una fuerte recuperación para volver a meterse de lleno en la pelea por el primer puesto y asegurarse un lugar en la lucha por el ascenso.

Tres fechas con día y horario confirmados para Colón

El primer desafío será este domingo frente a San Telmo, en Santa Fe, donde Delfino tendrá su reestreno al frente del equipo.

Luego, Colón volverá a jugar como local en la fecha 25, cuando reciba a Patronato, el domingo 16 de agosto, nuevamente desde las 15.30.

En tanto, el tercer compromiso ya confirmado será por la fecha 26, cuando visite a San Miguel, el sábado 22 de agosto, también a partir de las 15.30.

La intención del cuerpo técnico será aprovechar estos primeros tres partidos para comenzar a descontar diferencias con los equipos que ocupan los primeros lugares de la tabla.

Un cierre con varios cruces de alto voltaje para Colón

Después del compromiso frente a San Miguel, Colón afrontará una recta final cargada de partidos exigentes, varios de ellos frente a rivales que también pelean por los puestos de privilegio.

El fixture continuará con estos encuentros:

Fecha 27: Racing (visitante).

Fecha 28: Deportivo Morón (local).

Fecha 29: Godoy Cruz (visitante).

Fecha 30: Los Andes (local).

Fecha 31: All Boys (visitante).

Fecha 32: Estudiantes de Buenos Aires (local).

Fecha 33: Mitre (visitante).

Fecha 34: Almirante Brown (local).

Fecha 35: Bolívar (visitante).

Fecha 36: Defensores de Belgrano (local).

Si bien estos diez encuentros todavía no tienen días ni horarios oficializados por la AFA, ya conforman el calendario que deberá afrontar el Sabalero hasta el final de la fase regular.

El margen de error es cada vez menor

La llegada de Iván Delfino apunta a darle un nuevo impulso a un equipo que dejó escapar terreno en las últimas fechas y que ahora necesita una racha positiva para volver a depender de sí mismo.

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Además de mejorar su producción, Colón tendrá la posibilidad de medir fuerzas ante varios rivales directos, como Deportivo Morón, Estudiantes de Buenos Aires y Defensores de Belgrano, encuentros que pueden resultar determinantes en la definición de la Zona A.

Con 39 puntos todavía en juego, el objetivo inmediato será comenzar con una victoria ante San Telmo para iniciar el nuevo ciclo con el pie derecho y encarar con mayor confianza un calendario que no dará margen para nuevos tropiezos.