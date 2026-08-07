El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

En el inusual horario de las 14.15, por el partido de Los Pumas con Sudáfrica, se disputará la fecha 12 en el Top 10 del Regional del Litoral, en el cual Santa Fe Rugby y CRAI jugarán de visitante.

Luego del receso generado por la disputa de la quinta y sexta fecha del Torneo del Interior que organiza la Unión Argentina, oportunidad que sirvió para jugar los cotejos válidos por la Copa Santa Fe que lleva adelante la Unión Santafesina de Rugby, este fin de semana regresa la acción en los dos estamentos del Torneo Regional del Litoral.

La fecha tendrá horarios especiales por el test match que Los Pumas jugarán con Sudáfrica en Buenos Aires. El kick off está previsto para las 14.15, resaltando que el encuentro televisado será el que animarán Jockey de Rosario con Rowing en Fisherton.

Con varios equipos buscando posicionarse de cara a la definición del campeonato, y si bien falta bastante, la fecha puede comenzar a marcar tendencias en la lucha por acceder a las semifinales. En el Top 10 del interuniones litoraleño, Santa Fe Rugby visitará a Estudiantes en el Parque Urquiza, mientras que CRAI deberá viajar al departamento General López para visitar a Jockey de Venado Tuerto. En el ascenso, Universitario recibirá a Logaritmo, y La Salle Jobson se presentará en la capital entrerriana.

Atractivos encuentros en el Regional del Litoral

Por la 12° fecha del Top 10 del Torneo Regional del Litoral los encuentros darán comienzo a las 14.15 en una jornada clave con partidos más que atractivos, en el cual los representantes de la Unión Santafesina de Rugby jugarán en condición de visitante. Con el arbitraje del rosarino Carlos Poggi, en la sede central del parque Urquiza, ubicado en la capital entrerriana, Santa Fe Rugby visitará a Estudiantes de Paraná. En una semana especial, por el fallecimiento del ex jugador albinegro Agustín Ferreyra, los dirigidos por Ignacio Carballo, y que vienen de imponerse a Gimnasia y Esgrima de Rosario en Sauce Viejo tendrán una difícil parada y expondrán la punta de la tabla. Los entrerrianos vienen de superar a Old Resian en Grandfield, y buscarán recuperar el liderazgo.

En el departamento General López, CRAI irá por la recuperación, ya que viene de caer ante Jockey de Rosario en la autopista, cuando visite al Jockey Club de Venado Tuerto con el arbitraje del santafesino Joaquín Zapata. El otro puntero del certamen, junto a SFRC, es Duendes de Rosario, que recibirá en barrio Las Delicias, con el referato del rosarino Federico Longobardi. En la Quinta, Universitario de Rosario será anfitrión de Universitario de Rosario con el arbitraje de Juan Ignacio Vega.

El regional litoraleño vuelve al ruedo con la disputa de la duodécima fecha. gentileza Jano Colcerniani

En Fisherton, Jockey Club de Rosario jugará con el Paraná Rowing Club con el control del santafesino Facundo Gorla. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Santa Fe Rugby y Duendes 39; Estudiantes de Paraná 36; Gimnasia y Esgrima de Rosario 35, Jockey Club de Rosario 33, CRAI 30, Paraná Rowing 24, Universitario de Rosario 23, Old Resian 21 y Jockey Club de Venado Tuerto 12.

En cuanto a la anteúltima fecha de la Segunda División, en barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe recibirá a Logaritmo con el control del santafesino Fernando De Feo. Los Cuervos, de buena campaña, vienen de cosechar un gran triunfo ante CRaR en Rafaela, y buscará bajar a los matemáticos, que llegan tras ganarle a Caranchos el clásico, y como punteros de la competición.

Por su parte, en el quinchoa de la ruta 18, en Sauce Montrull, en un cruce de necesitados, con campañas muy parecidas, La Salle Jobson se cruzará con Tilcara de Paraná bajo el arbitraje del rosarino Tadeo Hereñú. En el polideportivo de la ruta provincial 70, en el departamento Las Colonias, Alma Juniors de Esperanza será anfitrión de Los Pampas de Rufino con el control del santafesino Mateo Ciaccio.

Por su parte, en el parque de la Independencia, Provincial de Rosario jugará con el CRAR de Rafaela con el arbitraje del rosarino Maximiliano Tempesta, mientras que Cha Roga Club visitará a Regatas & Belgrano de San Nicolás con el referato del rosarino Joaquín Díaz. En Fisherton, Caranchos se medirá con Gimnasia de Pergamino con el seguimiento del rosarino Agustín Suárez Silva.

La tabla de posiciones se encuentra del siguiente modo: Logaritmo 38, Alma Juniors de Esperanza 35, Universitario de Santa Fe 34, CRAR de Rafaela 33, Provincial de Rosario 31, Caranchos de Rosario 27, Tilcara de Paraná 24, San Nicolás Rugby 17, Los Pampas de Rufino 12, La Salle Jobson 11, Cha Roga 9, y Gimnasia de Pergamino 7.