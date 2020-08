En los últimos tiempos, la relación entre Roberto San Juan y Colón fue haciéndose más fuerte. Sobre todo desde el arribo de Luis Rodríguez, siendo una bomba del mercado de pases en Argentina. Pero en esta última parte el diálogo ya dejó ser tan ameno por diferentes situaciones que, a decir verdad, no son claras. Ahora que se volvió a los entrenamientos, el representante es requerido nuevamente por los jugadores que maneja. En este caso de Unión por Sebastián Ribas. Lo que llamó la atención fueron sus últimas declaraciones a un medio rosarino sobre la situación de Bruno Bianchi.

En charla con el programa Al Fondo de La Red, dio detalles de cómo está la tratativa por el delantero uruguayo: "Sobre el tema Sebastián Ribas, estuve hablando con la gente de Central. El jugador ya estuvo hablando con Killy, pero Unión arrancó primero las charlas. Central Córdoba también y ahora todo pasa con Lanús. Todo eso hizo que se complicara todo con Central. Más que nada, porque Unión ya avanzó de club a club. Los números de Seba están claros y ahora se están poniendo de acuerdo en el préstamo. La prioridad de Seba era seguir en Rosario, donde estaba muy feliz y conforme, pero fueron pasando cosas".

Sebastián Ribas.jpg Unión fue quién avanzó más por Sebastián Ribas, contó Roberto San Juan. Prensa Rosario Central

Días atrás, dieron qué hablar algunos conceptos de Roberto San Juan, al decir que le encantaría que Pulga Rodríguez juegue en Rosario Central. Esto desde ya causó mucho revuelo e intentó explicar lo que pasó: "La realidad es que, antes de llevarlo a Colón, se lo ofrecí a Central. No recuerdo quien era el técnico ese momento. Siempre me gustó para llevarlo. Se da la posibilidad de mostrarse en Colón e hizo cosas muy buenas. Es un jugador de elite. Como su paso por Newell's fue efímero no pensé que fuera relevante para que juegue en Central. Hoy creo que está en su mejor momento".

Asimismo, insistió en decir que "Pulga fue quien quiso salir de Tucumán. Se hablaron muchas cosas que no tenían nada que ver. Yo se lo ofrecí al presidente de Colón y le encantó. Fui el que gestó eso y después comenzaron a poner la política de por medio. Vino acá (por Santa Fe) porque fue una buena propuesta económica y al club le sirvió. Además, era un desafío deportivo y fue a Colón. Hoy es ídolo".

bianchi.jpg El defensor de Colón, Bruno Bianchi, "tiene problemas de cobro", dijo Roberto San Juan.

En el final, agudizó la realidad económica que atraviesa el club, pese a que la dirigencia lo desestima siempre: "Bruno Bianchi anda en Santa Fe con algunos problemas de cobro. Están tratando ver qué pasa".