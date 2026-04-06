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El extraño caso de Castet en Colón: de titular a ni concentrar en los últimos dos partidos

El lateral Facundo Castet pasó de ser titular a quedar fuera de las últimas dos convocatorias en Colón. Ezequiel Medrán fue claro en conferencia

Ovación

Por Ovación

6 de abril 2026 · 17:06hs
El extraño caso de Castet en Colón: de titular a ni concentrar en los últimos dos partidos

El fútbol tiene estas historias que no siempre encuentran una explicación inmediata. En Colón, uno de los casos que hoy genera ruido es el de Facundo Castet, protagonista de un cambio tan brusco como llamativo tras siete fechas de la Primera Nacional.

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Hasta hace poco, su lugar parecía asegurado. Titular habitual, sin embargo, algo pasó en el camino. Su nivel venía en baja y la salida empezaba a intuirse, pero no de la forma en que terminó ocurriendo.

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Castet, borrado en Colón

El punto de quiebre fue la derrota ante San Telmo. A partir de ahí, el zurdo desapareció del radar: no solo dejó de ser titular, sino que directamente no fue convocado para los partidos frente a Patronato y San Miguel. Un salto difícil de explicar en términos habituales: de estar siempre, a no estar en absoluto.

Facundo Castet

En conferencia de prensa, Ezequiel Medrán buscó bajar el tono y aclaró el panorama. No hay lesión, no hay conflictos, no hay cuestiones externas. La decisión es puramente técnica. Un mensaje claro, aunque no necesariamente suficiente para disipar las dudas.

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Porque en el fútbol, cuando un jugador pasa de ser pieza fija a quedar completamente al margen, las miradas se multiplican. Más aún cuando no hay señales previas tan contundentes que anticipen un corte tan drástico.

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Lo cierto es que hoy Castet quedó fuera de la estructura y mientras el equipo sigue su camino, su situación se transforma en uno de los focos de atención puertas adentro. ¿Es un mensaje del entrenador? ¿Un punto de inflexión? ¿O simplemente una decisión momentánea? Por ahora, lo concreto es que pasó de protagonista a ausencia. Y en un plantel que busca consolidarse, ese tipo de giros no pasan desapercibidos.

Colón Facundo Castet Ezequiel Medrán
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