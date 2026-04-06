Colón se hace fuerte desde atrás: el arco en cero, la base de este inicio

Colón volvió a cerrar su valla por segundo partido consecutivo y confirma una tendencia que explica su presente en la Primera Nacional

En una categoría tan pareja y exigente como la Primera Nacional , encontrar regularidad no es tarea sencilla. Sin embargo, Colón parece haber hallado una fórmula que le permite sostenerse en lo más alto en este arranque de temporada: la seguridad defensiva.

El equipo que conduce Ezequiel Medrán volvió a mostrar una de sus principales virtudes en este inicio de torneo: el orden en el fondo. Por segundo partido consecutivo, el Sabalero terminó con el arco en cero, una señal clara de un funcionamiento que se afianza con el correr de las fechas.

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Primero fue en Paraná, en un duelo siempre especial ante Patronato, donde logró sostener la ventaja sin sobresaltos. Luego, el sábado pasado, repitió la receta frente a San Miguel, en un encuentro que además marcó la consolidación de un nuevo esquema táctico que empieza a dar resultados.

image Colón ya lleva cuatro vallas invictas en la Primera Nacional.

Colón volvió a cerrar su arco

Pero el dato no es aislado. En siete presentaciones, Colón ya acumula cuatro partidos sin recibir goles, un número que refleja el crecimiento de un equipo que entendió dónde hacerse fuerte para competir en una divisional donde los detalles marcan la diferencia.

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Esa solidez no solo le permite sumar puntos, sino también posicionarse como uno de los protagonistas de la Zona A, compartiendo el liderazgo con Deportivo Morón. Con una defensa que responde y un esquema que empieza a consolidarse, Colón construye desde la base. En ese camino, mantener el arco en cero dejó de ser un objetivo para convertirse en una marca registrada de este arranque prometedor.