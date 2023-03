Marcelo Saralegui habló con Radio Sol (FM 91.5), donde volvió a ser crítico por la decisión que tomaron los dirigentes de cesantearlo de su puesto, mientras que también defendió su tarea, en función del pobre mercado de pases que se protagonizó de cara a la temporada 2023.

En el arranque se le pidió un balance sobre su gestión en el club, y Marcelo Saralegui expuso: "Las conclusiones son positivas porque llegar a Colón en el ambiente que tenía y ganar, conseguir los tres triunfos de entrada, fue algo lindo y se pudo haber hecho algún punto más".

"En la nueva etapa, había cosas a definir con jugadores de jerarquía que se fueron como el Pulga Rodríguez, Formica, Sánchez Miño. Empezó la reconstrucción del plantel con un Colón que no está bien económicamente", agregó Marcelo Saralegui.

Marcelo Saralegui.jpeg UNO Santa Fe / José Busiemi

Para luego, apuntar cuando se le hizo hincapié a la situación física de su equipo, y reveló: "Es muy fácil hablar y decir que el equipo está físicamente bajo. En los partidos que jugamos, no creo que sea algo físico porque ningún equipo nos pasó por arriba. Quizás no teníamos la jerarquía y nos faltaba jugadores de mejor pie, de más talentos, más hechos. Hubo partidos que los pudimos atropellar y no pudimos definir. Hay un déficit de goles y hemos perdido la solidez defensiva. Nos faltó la cuota de suerte o categoría para poder convertir".

Y se metió de lleno en la decisión que tomaron los dirigentes de sacarlo de su puesto tras el Clásico Santafesino, y admitió: "La Comisión Directiva estaba disconforme, yo también, porque perdimos tres partidos seguidos con un fixture accesible. El clásico te motiva, con la semana previa y la posibilidad de ganar contra el tradicional rival. Hago algunas modificaciones y, si seguíamos 5 minutos más, lo ganábamos porque creo que Unión se quedó sin variantes".

En tanto que luego Marcelo Saralegui se refirió a la situación de Wanchope Ábila en Colón, ya que se sumó un mes más tarde a la pretemporada tras haber permanecido en Qatar para el Mundial, e indicó: "Nosotros tuvimos más de 100 días para que trabaje con nosotros. Le agarró una pubalgia. Yo no soy facultativo en la parte de medicina. Sí el jugador tuvo exceso de vacaciones porque se quería quedar en el Mundial. Fue un exceso porque nosotros ya entrenábamos con el grupo".

Por último, se refirió a cómo ve a Colón, tras la llegada de Néstor Gorosito, y afirmó: "El cambio de técnico hace algo en los jugadores. Creo que el equipo sigue siendo el mismo, juega más adelantado y están creciendo físicamente los jugadores por el correr de los partidos. Colón convierte de entrada y sigue teniendo el déficit defensivo".