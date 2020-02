Se inició una investigación de oficio por el supuesto robo a Brian Fernández

Brian Fernández protagonizó un nuevo hecho extradeportivo que pone en jaque su estadía en Santa Fe. Es que como informó UNO Santa Fe, el mismo jugador tiene pensado hablar con su representante Cristian Bragarnik para tomar una decisión sobre su futuro, mientras que los dirigentes resolvieron darle un ultimátum tras otro faltazo a los entrenamientos.

El santafesino habló con Sportia, por TyC Sports, donde contó los detalles del supuesto hecho de violencia que sufrió: "Me robaron un reloj y me apuntaron con una pistola en la cabeza. Eran hinchas de Unión que me preguntaron si yo era 'Brian el que manda en Santa Fe', por un video que subí yo para joder nomás, pero se ve que se lo tomaron muy en serio. Me asusté, me subí a la camioneta y me quise ir rápido, y cuando me fui me tiraron dos ladrillos a la camioneta, pero por suerte no me pasó nada".

"Yo pensé que se me iba a hacer fácil pero se me hace difícil el día a día en la calle. Encontrarme con hinchas de Unión, que me digan cosas para que yo reaccione y lo suban a las redes sociales. La verdad que es difícil jugando en Colón...", destacó en otra parte de la charla.

Por su parte, a raíz de algunas consultas en relación con el robo sufrido por Brian Fernández, desde el Ministerio Público de la Acusación se informó que se inició una investigación de oficio luego de tomar conocimiento de este hecho delictivo grave (robo calificado por el empleo de arma de fuego). Actualmente, los fiscales de la Oficina de Flagrancia y Turno Sebastián Szeifert y Arturo Haidar, conjuntamente con la Agencia de Investigación Criminal, están a cargo de la investigación de los hechos.