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Colón vuelve a activar negociaciones por Facundo Callejo

El delantero de Cusco FC reapareció con fuerza en la carpeta de la dirigencia sabalera luego de las frustradas negociaciones por Bruno Nasta y Jonathan Herrera. Sin embargo, la operación no asoma sencilla por el presente del atacante en el fútbol peruano.

Ovación

Por Ovación

29 de junio 2026 · 10:49hs
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Facundo Callejo interesa en Colón. Se convirtió en figura y goleador de Cusco FC

Cusco FC

Facundo Callejo interesa en Colón. Se convirtió en figura y goleador de Cusco FC, en acción en la Liga 1 de Perú.

Colón reactivó las gestiones para intentar incorporar a Facundo Callejo, quien vuelve a posicionarse entre las principales alternativas para reforzar la delantera de cara a la segunda parte de la temporada de la Primera Nacional.

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El escenario del mercado de pases obligó al Sabalero a replantear prioridades. Luego de concretar la llegada de Franco García como primera incorporación, la dirigencia se encontró con un panorama cada vez más complejo para satisfacer los pedidos de Ezequiel Medrán.

Las opciones que fueron perdiendo fuerza en Colón

La posibilidad de sumar a Bruno Nasta quedó prácticamente descartada, ya que el atacante continuará en San Miguel. Tampoco prosperó la negociación por Jonathan Herrera, quien finalmente acordó su incorporación a Defensa y Justicia para regresar a la Primera División.

A ese panorama se agregan otras complicaciones. Marcelo Eggel aparece cada vez más cerca de continuar su carrera en un club de Primera o incluso en el exterior, mientras que la ilusión de repatriar a Rubén Botta también se fue diluyendo por una cuestión familiar que impediría su regreso a Santa Fe.

Ante este contexto, el nombre de Callejo volvió a cobrar protagonismo en la agenda rojinegra.

Un presente que complica la negociación con Facundo Callejo a Colón

El atacante atraviesa un gran momento en Cusco FC y eso representa el principal obstáculo para Colón. En lo que va de la temporada disputó 19 partidos oficiales entre la Liga 1, la Copa Libertadores y la Copa de la Liga peruana.

Sus números reflejan el excelente presente:

- Liga 1 Apertura: 14 partidos, 8 goles y 834 minutos.

- Copa Libertadores: 4 encuentros y 351 minutos.

- Copa de la Liga: 1 partido.

Con ocho tantos en el torneo local, Callejo se convirtió en una de las principales figuras del equipo peruano, donde además mantiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Colón no baja los brazos

Pese a las dificultades, en Santa Fe entienden que el delantero reúne las características que pretende Medrán para potenciar el ataque y por eso las conversaciones volvieron a activarse.

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La realidad es que el mercado se volvió mucho más hostil de lo esperado para Colón. Las primeras opciones fueron quedando en el camino y ahora el club intenta avanzar por un futbolista que llega con continuidad, goles y protagonismo, aunque también con un escenario contractual que hace que la negociación aparezca cuesta arriba.

Colón Facundo Callejo Cusco
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