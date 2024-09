Talpone, durísimo luego de la derrota de Colón: "Nos metieron la mano en el bolsillo"

" No fue penal. El línea no lo cobra y el árbitro dice que no lo ve. Todo confuso y raro. Bronca con eso, porque era valioso llevarnos un punto y nos vamos con las manos vacías injustamente", confesó el volante de Colón , Nicolás Talpone , por la acción del gol de la derrota ante Temperley .

El ánimo no era el mejor, lógicamente, y muchos no pudieron ocultar la calentura, como el mediocampista al final del encuentro: "No sé si lo cobró por el grito de la gente. Que se hagan cargo".

La mira de Nicolás Talpone sobre el partido de Colón

"No jugamos un buen partido. De entrada plantemos un partido a la segunda pelota para evitar salir jugando. No salió bien, pero tampoco nos generaron tanto. Sin embargo es error fue claro. Una derrota que nos duele muchísimo, porque queríamos llevarnos algo de acá, pero falta. Los rivales pierden puntos, pero la bronca es que de visitante no podemos sumar", admitió.

También, remarcó: "La cancha no daba para jugar. El pasto estaba largo y todo desparejo. No se podía. Queríamos evitar lo de Salta. Queríamos estar cerraditos, pero no salió bien. Era para un 0-0 clavado y por eso la bronca".

"El desgaste fue grande y con uno menos mucho más. Si con 11 cuesta con uno menos ni hablar. Ni si quiera nos ganan lícitamente para no decir que nos robaron, pero la cosa es así. Tengo la sensación que nos están robando. Que nos metieron la mano en el bolsillo", tiró.

Mientras que finalizó: "El fin de semana que viene será clave sumar de local, agachar la cabeza y seguir. La ilusión sigue. Por eso la bronca, porque no perder hubiera sido importante".