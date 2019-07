El nombre de Gonzalo Verón surgió como una posibilidad de reforzar a Colón a comienzos de la semana. Sin embargo, como tantos otros rumores, se enfrío. Pero el viaje del presidente José Vignatti a Buenos Aires allanó el camino y tras ponerse de acuerdo con la dirigencia de Independiente, quien posee los derechos económicos, este miércoles por la noche se llegó a un acuerdo para que llegue a Santa Fe a préstamo por una temporada, tal como lo anticipó UNO Santa Fe.

• LEER MÁS: Vignatti: "Hay periodistas en Santa Fe que me pidieron que saque a Lavallén"

Aunque quedan algunos detalles todavía. En un mercado de pases muy complicado para todos, hasta que no se ponga la firma, nada puede darse por hecho, pero la realidad es que, de no mediar problemas, estaría en la próximas horas en la ciudad para pasar la revisión médica y firmar su vínculo.

• LEER MÁS: El Brigadier López continúa su remodelación

Un detalle no menos importante era su alto salario, por lo que hubo que afinar el lápiz. Hace una temporada la dirigencia lo intentó contratar cuando estaba en Estados Unidos, pero el dinero fue un gran problema y por eso terminó recalando en Avellaneda. Es así como se estableció que el Sabalero se haga cargo del 65% y el Rojo del 25% de su remuneración.

Embed

Verón, de 29 años (24 de diciembre de 1989), disputó siete partidos en el último semestre y no marcó goles. Su característica principal es el desequilibrio por las puntas, sobre todo por la derecha. Una posición en la que actualmente el entrenador Pablo Lavallén no tiene demasiadas variantes. Quizás pueda cumplir la función de volante, pero con cuentagotas ya que no tiene tanto apego con la marca.

• LEER MÁS: Colón no se baja de la pelea por Lértora

Durante la estadía de Ariel Holan en el Diablo mostró algunas condiciones, sobre todo en un partido contra Colón en 2018, donde dio asistencias y fue una auténtica pesadilla para la defensa del equipo que tenía como conductor a Eduardo Domínguez. Después en un plantel muy amplio le costó tener continuidad.

Embed

Ahora con Sebastián Beccacece directamente quedó relegado a punto tal de empezar a analizar seriamente en cambiar de aire. Sonó también en Atlético Tucumán y Newell's, pero Vignatti jugó fuerte y viró las cosas en favor de Colón. Tiene trabajo de pretemporada, por lo que físicamente está bien.

UNO Santa Fe reveló que hay un camino también clarificado para sumar al arquero Luis Ardente, aunque San Martín de San Juan solicita 6.000.000 de pesos por el pase. Por lo que se pudo saber, también existiría un arreglo de palabra. Ahora todos los cañones estarían puestos en cerrar lo de Federico Lértora, ir por un nueve y puede que por otro defensor.

Se viven momentos culminantes en el mundo sabalero.