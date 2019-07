El presidente sabalero José Vignatti realizó polémicas declaraciones en diálogo con LT9 en la previa al cotejo revancha ante Argentinos Juniors. El máximo dirigente se refirió a la suspensión de la reunión del Comité Ejecutivo, a los refuerzos y por último criticó a algunos periodistas por la manera en que actúan.

"Estuvimos José Alonso y yo en la reunión, pero me tuve que retirar antes por algunos compromisos, pero hubo en realidad dos reuniones. La postura de los clubes entre los que está Colón es reclamar que se aplique el reglamento en forma estricta. No es problema si son dos o cuatro descensos. Algunos clubes no cumplieron con el estatuto de la Superliga y luego fueron beneficiados con la salvación o el perdón y no estamos dispuestos a aceptar eso", comenzó explicando Vignatti.

Para luego agregar "Queremos que se cumpla el reglamento y que se sancione a quien se deba. Había clubes que faltaron y debíamos estar todos, por lo cual no estaban dadas las condiciones. Faltaba Aldosivi y deben estar todos, pero pedimos el estricto cumplimiento de las reglas. Acá la culpa la tienen los que hacen los reglamentos y después no los hacen cumplir. No solo es la quita de puntos, sino tampoco que pueden incorporar. Acá no hay discusión si se aplica el reglamento a rajatabla y hay clubes sancionados que tal vez no estarían en Primera si se cumpliera el reglamento. Hubo quitas de puntos y mágicamente se los devolvieron".

LEER MÁS: Colón no se baja de la pelea por Lértora

En otro tramo de la charla indicó: "Es un debate profundo que se seguirá hablando para llegar a un consenso, con este panorama el torneo no debería comenzar, se van a seguir reuniendo pero no sé a qué punto van a llegar. Hay equipos que ya tendrían que haber perdido la categoría, si se les quita 20 puntos no estarían en Primera División. Ese es el punto en discusión, pero no se debe cortar el diálogo, que está complicado. Por otra parte, los clubes no estamos de acuerdo en el reparto del dinero, hubo modificaciones que nos perjudican. Nadie quiere cambiar las reglas, al contrario queremos que se cumplan las reglas, la vara no es lo mismo para todos, a nosotros nos mandaron al descenso".

Consultado por el tema de Lértora dijo: "Yo soy el menos impaciente y le pido paciencia a todos, eso se resolverá con el transcurso de las horas o de los días. Para que vamos a entrar en análisis que después pueden quedar fuera de tiempo y lugar. Esperemos que empiece el torneo y ahí veremos que camiseta tiene puesta".

LEER MÁS: Luis Ardente y Gonzalo Verón serán refuerzos de Colón

Respecto al cotejo de esta noche ante Argentinos expresó: "Todos los partidos son diferentes, aunque sean los mismos protagonistas, terminó el primer tiempo y hay que jugar el segundo. Colón tuvo mejores actuaciones de visitante que de local en los últimos dos años. Somos optimistas, después del partido se verá y no está muerto quien pelea".

Ya en el final y cuando le preguntaron sobre la continuidad de Lavallén, frente a un mal resultado, el presidente sabalero disparó con munición gruesa "Un par de periodistas de Santa Fe me enviaron un whatsapp pidiendo el reemplazo de Lavallén y ya poniendo el reemplazante, algo absolutamente torpe, inapropiado y una falta de respeto total. Esto es verdad y es de muy mal gusto antes de un compromiso. Son los mismos que después dicen que en cinco meses cambiamos cuatro técnicos, hay un apresuramiento total y fuera de lugar. Yo repruebo este tipo de comentarios, cada uno es dueño de decir lo que quiera, pero acá hay responsables e irresponsables. Hay que tener mejor tacto, a veces ciertas preguntas suenan desubicadas, yo no se cuanto va a durar, porque esto es fútbol, pero comenzar a predecir no me parece adecuado".