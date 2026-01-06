Trato hecho: Colón acordó la incorporación del goleador Alan Bonansea

Tras semanas de negociación y un ultimátum, Colón selló en las últimas horas la incorporación del delantero de Alan Bonansea. Era la prioridad

Colón terminó de despejar una de las incógnitas más importantes del mercado con la contratación del delantero Alan Bonansea , de 29 años, que era la prioridad. Tras un ultimátum de la dirigencia, el atacante dio el OK y llegará la próxima semana para sumarse a la pretemporada.

El Sabalero no estaba dispuesto a estirar más una negociación que se había tornado compleja. Las diferencias siempre fueron económicas, aunque también influyó la expectativa del jugador de recibir alguna propuesta de Primera División, algo que finalmente no se concretó.

Con ese escenario, había una última oferta sobre la mesa y un plazo para responder. La definición llegó en estas horas, cuando Bonansea aceptó a través de su representación y destrabó definitivamente su arribo a Santa Fe.

El director deportivo Diego Colotto encabezó las gestiones junto a la dirigencia, que avanzó con la redacción y cierre del contrato. La intención era resolver rápido una posición prioritaria para el cuerpo técnico y evitar salir de urgencia al mercado por una alternativa.

Los números que explican el interés de Colón

La temporada 2025 de Alan Bonansea en Patronato fue sólida y pareja, motivo por el cual su nombre apareció en el radar de varios equipos. En total disputó 32 encuentros, convirtió 11 goles y aportó 2 asistencias, cifras que respaldan su capacidad goleadora y regularidad.

Con su llegada, Colón suma un delantero probado en la Primera Nacional, con presencia en el área y gol, una combinación que el cuerpo técnico consideraba indispensable para encarar lo que viene.