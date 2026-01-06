Uno Santa Fe | Colón | Emanuel Beltrán

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

El Sabalero acordó la llegada del uruguayo Emanuel Beltrán, lateral derecho que arriba a préstamo con opción, para potenciar una zona clave del equipo.

Colón cerró la incorporación de Emanuel Beltrán y suma una pieza específica para el lateral derecho en este mercado de pases de la Primera Nacional. El defensor uruguayo llegará a Santa Fe para realizarse la revisión médica y firmar su contrato, en una apuesta pensada para equilibrar la última línea.

El Sabalero avanzó con decisión y logró acordar la llegada de un futbolista que encaja en el perfil que busca el cuerpo técnico: lateral con recorrido, experiencia en distintos contextos competitivos y capacidad para sostener el ida y vuelta por banda.

Emanuel Beltrán, el elegido para el lateral derecho de Colón

El defensor arriba a préstamo con cargo y opción de compra, en una negociación que le permite a Colón evaluar su rendimiento deportivo antes de definir una eventual adquisición definitiva. El vínculo será por una temporada, con el objetivo de consolidarlo como alternativa real en un sector que el club necesitaba reforzar.

Beltrán, cuyo pase pertenece a Boston River, tendrá este martes su primer contacto presencial con la institución rojinegra, cuando se someta a los estudios médicos de rigor y rubrique su contrato.

Trayectoria, rodaje y perfil táctico

A lo largo de su carrera, el lateral derecho disputó 173 partidos oficiales y convirtió 7 goles, un número que refleja continuidad y presencia sostenida en cancha. Surgido en Defensor Sporting, también pasó por Central Español, Rambla Juniors, Cerro Largo, Estudiantes de La Plata, Boston River e Instituto, acumulando experiencia tanto en el fútbol uruguayo como en el argentino.

En la última temporada, Beltrán sumó 10 partidos con la camiseta de Instituto de Córdoba, donde alternó titularidades y apariciones desde el banco, manteniéndose activo en un torneo exigente. Desde lo futbolístico, se trata de un lateral ordenado en la marca, con buen sentido posicional y criterio para proyectarse, cualidades que el cuerpo técnico considera clave para darle profundidad y equilibrio al sistema defensivo.

Un refuerzo funcional para el proyecto deportivo

La llegada de Beltrán no responde a un nombre rutilante, sino a una búsqueda puntual: fortalecer una zona sensible del equipo con un futbolista confiable, acostumbrado al roce y a los ritmos del ascenso.

En un torneo largo y desgastante como la Primera Nacional, Colón apunta a ampliar su base de alternativas y sostener competitividad a lo largo de la temporada. Con Emanuel Beltrán, el Sabalero suma experiencia, recorrido y una solución concreta para el lateral derecho.

