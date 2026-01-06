Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colotto habló de la llegada de Lértora a Colón y de la salida del Pulga

El director deportivo de Colón Diego Colotto, se refirió al arribo de Lértora y a la salida del Pulga Rodríguez, quien aún no rescindió contrato

Ovación

Por Ovación

6 de enero 2026 · 10:24hs
El director deportivo de Colón Diego Colotto habló sobre el Pulga Rodríguez y Federico Lértora.

El director deportivo de Colón Diego Colotto habló sobre el Pulga Rodríguez y Federico Lértora.

Por estas horas, el director deportivo de Colón Diego Colotto trabaja de manera intensa con el objetivo de conformar cuanto antes el plantel sabalero para afrontar el Torneo de la Primera Nacional.

Las charlas entre Colotto, el DT Ezequiel Medrán y la dirigencia son permanentes, analizando nombres, alternativas y avanzando en las gestiones para ir cerrando los refuerzos.

Colotto habló de Lértora y el Pulga Rodríguez

En medio de un mercado de pases muy agitado, Colotto dialogó con la Central Deportiva (Cadena 3 101.7) y entre tantos temas, se refirió a la salida del Pulga Rodríguez y a la llegada de Federico Lértora.

"Es algo en lo que está trabajando el club, lo que no hay que mezclar es lo que él significa para el club y lo que le dio. Los recuerdos que la gente tiene de lo que consiguió en el club no tienen porque cambiar y es válido que así sea", comenzó diciendo Colotto en relación a la situación del Pulga.

Para luego agregar: "Nosotros lo que le comunicamos es que en este proyecto, por su situación y los minutos que venía sumando y por el lugar que le podía dar el cuerpo técnico, no era lo que él estaba buscando. Entonces llegamos a esa charla, pero esta situación no cambia lo que significó para el club, lo que ganó y la idolatría que tiene".

LEER MÁS: Día clave: Colón espera la respuesta de Alan Bonansea

Ya para finalizar el tema del Pulga, el director deportivo afirmó: "Lo que nosotros le manifestamos es que en la parte deportiva no estaba en la consideración, en función de los minutos que él quería tener. La gente lo quiere, pero la dirigencia es la que ahora tendrá que resolver la situación".

En cuanto al arribo de Federico Lértora, expresó: "Ya hace un tiempo que venismo hablando con Federico (Lértora) es un jugador que le puede dar un salto de calidad al equipo. Sabemos la clase de profesional que es, cómo entrena y trabaja y la manera en la que entiende el fútbol en el día a día".

Y finalizó: "Eso es algo fundamental para nosotros y después la historia que tiene en el club. A partir de todo eso, lo tomamos como una opción válida y empezamos a charlar. La gente tiene un gran cariño por Lértora y eso es mutuo, por eso tratamos el tema con respeto pero hay muchas coincidencias".

Colón Colotto Lértora
