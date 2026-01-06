"Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía"

Uno Santa Fe | Colón | Colón

Diego Colotto, director deportivo de Colón, opinó sobre el mercado de pases que vienen protagonizando y se mostró satisfecho por lo realizado hasta el momento

6 de enero 2026 · 11:00hs
Desde hace un mes que Diego Colotto viene cumpliendo la función de director deportivo de Colón y en este tiempo, fueron muchas las cuestiones a resolver y son tantas las que aún quedan por definir.

Y es que desde un primer momento, el objetivo fue conformar un plantel competitivo, con la llegada de entre 13 y 15 refuerzos, con lo que eso conlleva en el día a día.

En diálogo con la Central Deportiva (Cadena 3 101.7), Colotto habló de la conformación del plantel y de la idea que tienen junto con el entrenador Ezequiel Medrán.

Colotto se mostró conforme con el armado del plantel

"Estoy contento con la dinámica de trabajo, con la gente que encontré, con la predisposición del club y eso es lo más importante para desarrollar cualquier trabajo, Tengo la sensación que las cosas comenzaron a tomar un rumbo y una idea y atrás de eso estamos trabajando", opinó.

Respecto a la cantidad de refuerzos dijo: "El número de refuerzos se va a dar en base a lo que nosotros veamos para conformar un plantel que tenga distintas variables. Y que el equipo pueda jugar con distintos sistemas y armar un grupo con un sentido diverso en cuanto al funcionamiento. Después Ezequiel (Medrán) definirá cuales son los nombres para armar un equipo"

"En definitiva nosotros estamos abocados a tener un buen plantel y un buen grupo. Buscamos un equipo con dinámica y jerarquía, eso no quiere decir que esté conformado por grandes nombres. Pero sí que conozcan y entiendan la categoría, sabiendo que se trata de un año largo y que deberán lidiar durante todo el 2026 con distintas cuestiones". opinó.

LEER MÁS: Colotto habló de la llegada de Lértora a Colón y de la salida del Pulga

Respecto a los futbolistas que se fueron sumando, Colotto manifestó: "Son jugadores que se destacaron y es por eso que llegan a un club tan importante como lo es Colón. Buscamos ensamblar esas piezas con la intención de ser un equipo dinámico, ordenado y que salga a buscar los partidos".

A la hora de brindar información sobre el mercado de pases tiró: "Tratamos de traer los mejores jugadores en cada posición. Si se conocen mejor porque tienen mayor entendimiento. Bonansea y Nasta son nombres, opciones. No quiere decir ni que sí ni que no, pero ahora tienen que llegar marcadores centrales".

Por último sentenció: "Me imagino un Colón protagonista y para serlo tenés que estar arriba. Los jugadores que llegan, saben que vienen a un club con mucha responsabilidad y mucho peso. Con la gente que se va a volcar para apoyar y nosotros tenemos que dar el máximo. En ese sentido estamos contentos con los chicos que llegaron y todos tienen claro cual es la idea".

