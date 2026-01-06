Una alternativa en la delantera de Colón que interesa a Diego Colotto y ya había pedido Ariel Pereyra

Mientras Colón aguarda por Bonansea, en el club vuelve a tomar fuerza una alternativa ofensiva que ya había sido pedida por Ariel Pereyra.

En pleno mercado de pases , Colón avanza con cautela pero decisión en la búsqueda de un centro delantero que eleve la jerarquía ofensiva. La prioridad hoy es Alan Bonansea , quien analiza la propuesta del Sabalero, mientras la dirigencia ya tiene listo un plan alternativo si la respuesta resulta negativa.

Si la negociación por Bonansea no prospera, Colón volverá a avanzar por Bruno Nasta , un nombre que ya estuvo en carpeta en diciembre de 2024 . El delantero, goleador de Racing de Córdoba con 18 tantos , había sido uno de los principales objetivos para potenciar el ataque rojinegro.

Sin embargo, aquella vez el Sabalero debió buscar en otro lado: San Miguel apareció con una oferta fuerte y cerró su llegada tras acordar una transferencia cercana a los 400.000 dólares, cifra que terminó inclinando la balanza. El Trueno Verde apostó fuerte desde la conducción. Con la llegada de Sebastián Battaglia como entrenador, el club bonaerense decidió invertir fuerte para armar un plantel competitivo en la Primera Nacional, y Nasta fue una de las piezas centrales de ese proyecto.

En la última temporada, el artillero disputó 35 partidos y marcó 7 goles con la camiseta de San Miguel, aportando no solo goles sino también experiencia y lectura del juego ofensivo en una categoría exigente.

Un goleador probado en el ascenso

La trayectoria de Nasta respalda su nombre cada vez que aparece en el mercado. Surgido en Guillermo Brown de Puerto Madryn en 2009, el pergaminense construyó una carrera sólida en el ascenso argentino y también en el exterior, con pasos por Atlético San Jorge, Sansinena, Unión San Felipe de Chile, Deportivo Maipú, Huracán Las Heras, San Martín de Tucumán y Gimnasia de Mendoza, entre otros.

Esa recorrida extensa por distintas categorías lo convirtió en un delantero adaptable, conocedor de los contextos cerrados y de los partidos donde cada pelota en el área puede definir un campeonato.

Mientras aguarda la respuesta de Bonansea, Colón mantiene activas las alternativas. La consigna es clara: no fallar en la elección del nueve, una pieza clave para sostener el objetivo deportivo de la temporada y darle al equipo el peso ofensivo que hoy necesita.