Vidoz destacó el inicio del trabajo en Colón y ratificó el rumbo del proyecto deportivo

Matías Vidoz, vice segundo de Colón, acompañó el primer entrenamiento del año en el Predio 4 de Junio y dejó definiciones sobre el clima del plantel, el mercado de pases y el fuerte respaldo del socio.

Colón puso en marcha oficialmente su temporada con el primer entrenamiento del año y la presencia de la dirigencia en el Predio 4 de Junio. Matías Vidoz, vicepresidente segundo de la institución, fue uno de los protagonistas de la jornada y, tras el trabajo inicial, analizó el momento del club en diálogo con LT10 (AM 1020).

“Fue un arranque duro por el calor, pero muy bueno. Se notó una energía positiva”, señaló Vidoz, quien valoró especialmente el clima que se vive puertas adentro. Según contó, mantuvo una charla prolongada con integrantes del área futbolística, entre ellos Ale Bonazzola, Gabriel ‘Gabi’ México, el entrenador Ezequiel Medrán y el manager Diego Coloto. “Intercambiamos ideas y opiniones, más que nada para ver cómo estaban y ajustar detalles antes de arrancar a fondo”, explicó.

Expectativa y buen ánimo en el plantel

Para el dirigente, uno de los puntos más importantes de este inicio es el ánimo general del grupo. “Hay mucha expectativa. Los refuerzos que llegaron se los ve contentos, con alegría y muy buena predisposición. Eso es clave para empezar una pretemporada”, remarcó.

En esa misma línea, Vidoz se mostró conforme con los nombres que se sumaron hasta el momento. “Estamos bien. Fue lo que pidió el técnico en consenso con el manager. De a poco van a seguir llegando jugadores, pero el balance inicial es positivo”.

Decisiones consensuadas y temas abiertos

Consultado por la situación de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, uno de los nombres que genera mayor atención entre los hinchas, Vidoz confirmó que todavía no hay una definición final. “Es un tema que quedó pendiente. Son muchas las cosas que se van dando en el día a día, pero la idea es tratarlo pronto y con diálogo”, afirmó.

Además, dejó en claro que la comisión directiva acompaña plenamente el criterio del cuerpo técnico. “Desde el inicio se acordó respetar el trabajo de Medrán y Coloto. Nosotros estamos para gestionar y traer a los jugadores que ellos consideran necesarios para armar el mejor equipo posible”.

El mercado y la planificación

Sobre la frustrada llegada de Lionel González, el dirigente fue realista: “Son cosas que pasan en el fútbol. Había un acuerdo muy avanzado, pero hay que estar preparados para buscar alternativas y seguir”.

En cuanto a Federico Lértora, reconoció avances pero sin definiciones. “Hay diálogo y acercamiento. Todo depende de la predisposición del jugador y de algunos detalles”.

Respecto a la preparación, explicó que todavía no están confirmados amistosos antes de la Serie Río de la Plata en Uruguay. “Se está trabajando para jugar algún partido en Santa Fe antes de viajar, pero aún no hay nada cerrado”, comentó.

El socio, un pilar clave

Finalmente, Vidoz destacó el respaldo constante del hincha sabalero. “Lo primero es agradecer. El socio acompañó en las elecciones y lo sigue haciendo ahora, renovando plateas, palcos y asociándose. Los palcos están prácticamente agotados. Eso demuestra confianza y compromiso con el club”, concluyó.

Con el plantel en marcha y el proyecto deportivo en plena construcción, Colón comienza el año con señales claras de orden interno y acompañamiento desde todos los frentes.