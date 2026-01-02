Colón actualizó los valores de los abonos 2026 y ya piensa en un Brigadier colmado

Colón dio a conocer los nuevos precios semestrales y anuales para la próxima temporada de la Primera Nacional. Los valores rigen hasta el 1° de febrero.

Colón dio un nuevo paso en la planificación de la temporada 2026 y oficializó la actualización de los abonos, una herramienta clave tanto desde lo institucional como desde lo económico. Con el mensaje de “Colón se vive desde la tribuna”, el club presentó los valores que estarán vigentes hasta el 1 de febrero de 2026, fecha a partir de la cual se aplicará una nueva actualización.

La propuesta incluye opciones semestrales y anuales, manteniendo beneficios históricos y sumando facilidades de pago para que el hincha pueda asegurar su lugar en el estadio Brigadier General Estanislao López.

Valores vigentes hasta el 1 de febrero de 2026

Desde la institución detallaron los precios por sector, tanto para el abono semestral como para el anual:

Platea Este Codos: $105.000 (semestral) / $200.000 (anual)

Platea Este Central: $117.000 / $220.000

Platea Norte Alta: $105.000 / $200.000

Platea Sur Alta: $105.000 / $200.000

Platea Oeste: $180.000 / $330.000

Platea Oeste Techada: $210.000 / $400.000

Foso A2: $210.000 / $400.000

Palco Balcón: $300.000 / $550.000

Palco VIP: $370.000 / $675.000

Palco Super VIP: $420.000 / $800.000

Palco Corp Norte Piso 2: $300.000 / $550.000

Desde Colón remarcaron que estos valores rigen tanto para abonos semestrales como anuales hasta el 1/2/2026, fecha en la que habrá una nueva revisión de precios.

Reserva de butacas y fechas clave

Otro punto importante para los socios es la reserva de ubicaciones. Las butacas correspondientes a la temporada 2025 se mantendrán reservadas hasta el 16 de enero de 2026, por lo que quienes deseen conservar su lugar habitual deberán realizar el trámite antes de esa fecha.

Promociones bancarias y beneficios familiares

El club confirmó que continúan vigentes las promociones con Banco Santa Fe y Banco Bica, con la posibilidad de abonar hasta en 12 cuotas sin interés, aunque exclusivamente en modalidad presencial en la sede.

Además, se mantienen los beneficios del Grupo Familiar, una política que Colón viene sosteniendo y que busca acompañar a las familias sabaleras:

1 hijo: 20% de descuento

2 hijos: 25% de descuento

3 hijos o más: 30% de descuento

Información y canales de consulta

Desde la institución solicitaron revisar detenidamente los términos y condiciones, disponibles en las imágenes oficiales difundidas por el club. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3424302960 o acercarse directamente a la sede social.

