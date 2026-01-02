Lucas Alario, de héroe a prescindible en Estudiantes: ¿hay una chance real de volver a Colón?

Colón busca un centrodelantero de jerarquía y el nombre de Lucas Alario vuelve a sobrevolar Santa Fe. En Estudiantes ya le comunicaron que no será tenido en cuenta y deberá buscar club.

El mercado de pases siempre habilita escenarios impensados. Y en Colón , donde la necesidad de un centrodelantero es una de las prioridades del armado, un nombre pesado volvió a instalarse con fuerza: Lucas Alario. El delantero surgido de las inferiores rojinegras atraviesa un presente tan llamativo como contradictorio en Estudiantes de La Plata, donde pasó de ser héroe de un título a quedar fuera de la planificación para 2026.

Hace apenas dos semanas, Alario fue decisivo en el Trofeo de Campeones , marcando los dos goles con los que Estudiantes venció a Platense y sumó una nueva estrella. Sin embargo, poco después de esa consagración, la Secretaría Técnica del Pincha se comunicó con su entorno para informarle que no forma parte de los planes de Eduardo Domínguez y que deberá buscar nuevo destino.

Los motivos son claros: no rindió como se esperaba durante la temporada y percibe un salario muy elevado, en un contexto donde la dirigencia albirroja busca liberar masa salarial para reforzarse de cara a los desafíos de 2026, incluso con la clasificación a la Copa Libertadores asegurada.

Un ciclo que no terminó de despegar

Alario llegó a Estudiantes a comienzos de 2025, libre desde Internacional de Porto Alegre, y arrancó el año como titular. Sin embargo, con el correr de los meses perdió terreno frente a Guido Carrillo y su producción quedó muy por debajo de lo esperado.

Antes de la final ante Platense, el ex Colón había marcado apenas un gol en 28 partidos, y ese tanto había sido de penal, ante Banfield, en marzo. Pese a su actuación decisiva en la final, el balance global de su paso por el Pincha es negativo, al menos desde la óptica deportiva.

En una situación similar se encuentra Ramiro Funes Mori, otro futbolista con contrato alto y rendimiento bajo, por lo que la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón buscará desprenderse de ambos en este mercado.

¿Puede Colón soñar con su regreso?

Aquí aparece Colón. El Sabalero necesita un nueve, y Alario representa jerarquía, identificación y un nombre que ilusiona al hincha. Su regreso, sin embargo, parece hoy muy complejo. Tanto él como Funes Mori tienen contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que su salida de Estudiantes solo podría darse de dos maneras: una transferencia o una rescisión de común acuerdo.

El principal escollo es económico. El salario que percibe en La Plata está muy por encima de las posibilidades actuales de Colón, más aún compitiendo en la Primera Nacional. Aun así, en Santa Fe nadie descarta del todo el escenario, apoyados en la historia, el sentido de pertenencia y la posibilidad de que el propio jugador priorice lo emocional por sobre lo contractual.

Ilusión, realidad y mercado

En el mundo Colón se sabe que no es una negociación sencilla y que, hoy por hoy, roza lo imposible. Pero también se entiende que los mercados se mueven, que las condiciones cambian y que cuando se trata de futbolistas con ADN rojinegro, la lógica no siempre es lineal.

Alario está en el mercado. Colón busca un goleador. La distancia es grande, pero la ilusión existe. Y en Santa Fe, cuando se habla de volver a casa, la esperanza siempre encuentra la manera de colarse en la conversación.