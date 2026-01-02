Colón puso primera en el Predio 4 de Junio y empieza a tomar forma el proyecto 2026

Colón inició este viernes la pretemporada con un plantel profundamente renovado y la mira puesta en la Primera Nacional. Hubo ausencias importantes, caras nuevas y un mercado de pases que todavía no se cerró.

Colón inició este viernes por la tarde la pretemporada en el Predio 4 de Junio, marcando formalmente el comienzo del camino hacia la temporada 2026 de la Primera Nacional. Si bien el plantel venía entrenándose tras la eliminación del último campeonato, ahora comenzó el trabajo con planificación integral y objetivos claros, bajo la conducción de Ezequiel Medrán.

El arranque mostró un escenario muy distinto al de la temporada pasada: un grupo ampliamente renovado, varias incorporaciones confirmadas y negociaciones abiertas para seguir jerarquizando el equipo.

Una ausencia que no pasó desapercibida

La nota del primer día fue la ausencia de Luis Miguel Rodríguez. El experimentado delantero recibió más días de licencia, mientras la dirigencia continúa negociando con su representante, Roberto San Juan, la rescisión de su contrato. Por el momento, el Pulga no se sumó a los trabajos y su futuro en el club sigue siendo una incógnita.

Los jugadores que dijeron presente

En esta primera jornada de pretemporada trabajaron 23 futbolistas, entre profesionales y juveniles:

Bautista Mailler

Conrado Ibarra

Facundo Castet

Facundo Castro

Ignacio Antonio

Ignacio Lago

Iván Ojeda

Julián Marcioni

Leandro Allende

Lucas Cuffia

Lautaro Gaitán

Lucas Picech

Matías Budiño

Matías Córdoba

Matías Godoy

Nahuel Curcio

Nicolás Talpone

Nicolás Thaller

Pier Barrios

Tomás Giménez

Tomás Paredes

Zahir Ibarra

Zahir Yunis

Un grupo que combina caras nuevas, jugadores con rodaje y juveniles que buscarán ganarse un lugar durante la preparación.

Refuerzos confirmados y negociaciones abiertas

Hasta el momento, Colón ya cerró seis incorporaciones:

Matías Budiño (arquero)

Leandro Allende (lateral izquierdo)

Ignacio Antonio (volante central)

Matías Godoy (extremo)

Pier Barrios (marcador central)

Julián Marcioni (extremo/delantero)

En tanto, el club continúa negociando para sumar más piezas en el mediocampo:

Matías Muñoz (volante central)

Federico Lértora (volante central)

Por otro lado, se cayó la llegada del defensor Leonel González. Si bien tenía todo acordado para convertirse en refuerzo sabalero, el pedido del cuerpo técnico de incluir una cláusula de obligación de compra hizo que la operación se frustrara y el jugador finalmente continuará su carrera en Chile.

Amistosos internacionales y debut oficial

Como parte de la preparación, el plantel de Colón hará base en Paysandú para disputar la Serie Río de la Plata, con dos encuentros confirmados:

-Martes 20 de enero

Miramar Misiones vs. Colón

20:00 – Estadio Parque Artigas (Paysandú)

-Viernes 23 de enero

Paysandú FC vs. Colón

20:00 – Estadio Parque Artigas (Paysandú)

El debut oficial en la Primera Nacional 2026 será como local, en el estadio Brigadier General Estanislao López, por la Zona A:

-Domingo 8 de febrero de 2026

Colón vs. Deportivo Madryn

20:00

Un Colón en plena reconstrucción

Con un plantel prácticamente nuevo, decisiones fuertes en marcha y un mercado aún abierto, Colón comenzó una pretemporada clave, donde Medrán buscará darle identidad a un equipo que necesita volver a ser protagonista. El camino recién empieza, pero el Sabalero ya puso primera.