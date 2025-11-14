Uno Santa Fe | Colón | Colón

Elecciones en Colón: Ricardo Magdalena impugnó la candidatura de José Vignatti

Ricardo Magdalena, candidato a presidente de Colón, impugnó cinco candidaturas de las distintas listas, entre ellas la de José Vignatti

14 de noviembre 2025 · 21:50hs
La agrupación Dr Ricardo Magdalena impugnó la candidatura de José Vignatti.

Este viernes finalizó el plazo para presentar las impugnaciones en las listas que competirán en las elecciones a desarrollarse en Colón el domingo 30 de noviembre.

Magdalena impugnó la candidatura de Vignatti

Y el dato saliente de la jornada, fueron los pedidos de impugnación presentados por la lista Dr Ricardo Magdalena, quien entre otros, impugnó la candidatura de José Vignatti.

Pero no solo de Vignatti, ya que también la lista Dr. Ricardo Magdalena, impugnó otras cuatro candidaturas, aunque claro está, la más relevante tiene que ver con la figura del expresidente sabalero.

Por otra parte, cabe destacar que la única lista que presentó impugnaciones fue precisamente la del Dr Ricardo Magdalena, ya que las otras cuatro no lo hicieron.

Las impugnaciones presentadas por Ricardo Magdalena

José Vignatti: candidato al Tribunal de Honor (lista Tradición Sabalera)

Alejandro Bonazzola: candidato a vicepresidente tercero (lista Tradición Sabalera).

Ariel Utrera: Secretario de inversión y gastos (Sangre de Campeones).

Martín Mina: Sindicatura (Sangre de Campeones).

Ismael Quilez: Secretario coordinador (Unidad Colonista).

