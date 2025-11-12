Uno Santa Fe | Colón | Colón

Temporelli sobre la gestión anterior en Colón: "Hubo desprolijidades que todavía estamos pagando"

El tesorero Adrián Temporelli cargó contra la herencia recibida en Colón de parte de la gestión anterior. "Había un gran desorden económico", tiró.

Ovación

Por Ovación

12 de noviembre 2025 · 08:20hs
Temporelli sobre la gestión anterior en Colón: Hubo desprolijidades que todavía estamos pagando

Cadena 3 Santa Fe

En la cuenta regresiva hacia las elecciones del 30 de noviembre, el tesorero Adrián Temporelli ofreció una mirada amplia sobre la situación económica y política de Colón. En diálogo con Sol Play 91.5 FM, el dirigente repasó logros, dificultades y autocríticas de una gestión que convivió durante dos años con una economía ajustada y un contexto deportivo extremo.

Temporelli aclaró varias cuestiones económicas de Colón

“Siempre estuvimos al límite, pero con la cabeza puesta en sostener al club. El objetivo es entregar una institución más ordenada y previsible”, subrayó. Sin embargo, admitió que el día a día fue una lucha constante: “Contábamos con ingresos que no siempre llegaron, como los pagos de Platense, y eso repercutió en poder cumplir al cien por ciento con el plantel”.

LEER MÁS: El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

Temporelli fue claro al distinguir entre un balance superavitario y una situación financiera todavía frágil. “El superávit no significa que sobren los recursos. Logramos achicar el pasivo usando parte del activo, pero la pelea financiera es constante. Los clubes dependen de factores volátiles: socios, transferencias, pagos de otras instituciones”, sostuvo.

Temporelli, sin rodeos en Colón

El dirigente también hizo una autocrítica sobre la gestión política interna: “Fue un tiempo difícil, pero se trabajó con honestidad y con la idea de poner de pie a Colón”.

“Cuando asumimos, encontramos un club con compromisos altos y varios contratos difíciles de sostener. Hubo desprolijidades que todavía estamos pagando. No lo digo con ánimo de crítica personal, pero hay que hacerse cargo de lo que se firma”, expresó Temporelli en declaraciones radiales, al trazar un balance del último año de gestión.

LEER MÁS: La dirigencia de Colón logró rescindir el contrato con Cristian García

Si bien reconoció que la administración actual “no logró todos los objetivos planteados”, subrayó que el principal logro fue “ponerle un límite al desorden económico que se venía arrastrando”. “En Colón no puede haber más decisiones individuales, todo debe pasar por una estructura institucional sólida. Durante mucho tiempo eso no ocurrió”, enfatizó.

Consultado por la posibilidad de volver a competir electoralmente, fue contundente: “No nos presentamos. Fue un proceso desgastante. Queremos seguir ligados al club desde otro lugar, aportando ideas”.

Finalmente, Temporelli dejó una frase que resume el espíritu de cierre de gestión: “Colón necesita previsibilidad. Que quien asuma sepa con claridad qué entra, qué sale y cuándo. Ese es el camino para recuperar la confianza y volver a crecer”.

Colón Temporelli Vignatti
Noticias relacionadas
ezequiel medran: ¿solucion deportiva o un dolor de cabeza politico para colon?

Ezequiel Medrán: ¿solución deportiva o un dolor de cabeza político para Colón?

Las elecciones en Colón con los candidatos de siempre o de casi siempre.

Elecciones en Colón: los platos son varios, pero el menú siempre es el mismo

elecciones en colon: la encuesta de uno santa fe encendio el clima politico

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

UNO Santa Fe | José Busiemi

Posible impugnación: el estatuto de Colón impediría la designación de Vignatti

Lo último

Salidas en Colón: Un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Salidas en Colón: Un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Último Momento
Salidas en Colón: Un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Salidas en Colón: Un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Unión y las decisiones que se vienen: qué contratos vencen en diciembre

Unión y las decisiones que se vienen: qué contratos vencen en diciembre

El cambio obligado que tendrá Unión y la duda que debe despejar Madelón

El cambio obligado que tendrá Unión y la duda que debe despejar Madelón

Ovación
Todo programado y definido para los playoffs del Clausura Chijí Serenotti

Todo programado y definido para los playoffs del Clausura Chijí Serenotti

Alma y Sanjustino dan la nota a domicilio en el inicio de las semifinales del Prefederal

Alma y Sanjustino dan la nota a domicilio en el inicio de las semifinales del Prefederal

Santa Fe comenzó con la preparación para el Seven de la República

Santa Fe comenzó con la preparación para el Seven de la República

Todo lo que habrá en juego en la última fecha de la fase regular del Clausura

Todo lo que habrá en juego en la última fecha de la fase regular del Clausura

El presidente de Barcelona le cerró la puerta a un posible regreso de Leo Messi

El presidente de Barcelona le cerró la puerta a un posible regreso de Leo Messi

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.