Posible impugnación: el estatuto de Colón impediría la designación de Vignatti

José Vignatti aparece en la lista Tradición Sabalera como primer miembro titular del Tribunal de Honor. Qué reza el estatuto de Colón.

11 de noviembre 2025 · 08:20hs
La lista Tradición Sabalera, que competirá en las próximas elecciones de Colón con José Alonso como candidato a presidente, presentó oficialmente su conformación, pero un detalle en su nómina encendió el debate interno: la inclusión del expresidente José Vignatti como primer miembro titular del Tribunal de Honor. Sin embargo, según lo establece el estatuto del club, el histórico dirigente no estaría habilitado para ocupar ese cargo.

Qué reza el Artículo 95 del estatuto de Colón

El Artículo 95 del reglamento institucional es claro al fijar los requisitos para integrar el Tribunal de Honor. En su inciso b), establece que para acceder a dicho cuerpo es necesario “no haber participado desde hace tres años a la fecha de su designación en ninguna fracción política del club”.

Artículo 95 estatuto Colón

En ese punto radica la incompatibilidad: Vignatti fue parte activa de la gestión anterior y se encuentra directamente vinculado a Tradición Sabalera, la agrupación que hoy postula a Alonso.

De acuerdo a lo informado, la lista liderada por Alonso se completa con Gustavo Ingaramo (vicepresidente 1°), Matías Vidoz (vice 2°), Alejandro Bonazzola (vice 3°), Gabriel Méjico (secretario general) y Hugo Carnevale (tesorero). En el Tribunal de Honor, además de Vignatti, figuran Natalio Schenquer y Miguel Galotto.

El Tribunal Electoral tiene la última palabra

La eventual objeción sobre la participación del expresidente podría ser analizada por el Tribunal Electoral, que tiene la potestad de recusar nombres o solicitar reconfiguraciones de las listas presentadas si se detectan incompatibilidades con el estatuto.

De esta manera, mientras Tradición Sabalera formaliza su candidatura con Alonso al frente, el nombre de Vignatti vuelve a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no por su rol dirigencial sino por una posible imposibilidad reglamentaria que podría impedirle formar parte del órgano de honor del club.

