Vignatti: "Mi relación con el Pulga está bien, al menos de mi parte"

El expresidente de Colón José Vignatti volvió a hablar, dejando un sinfín de frases polémicas y de declaraciones que generaron mucho ruido

23 de noviembre 2025 · 13:12hs
José Vignatti manifestó que su relación con el Pulga está bien.

Después de muchísimo tiempo, José Néstor Vignatti volvió a hablar. El expresidente de Colón brindó una extensa nota en donde habló de todos los temas.

En una parte de la charla con Radio Gol 96.7, Vignatti fue opinando de nombres propios, entre ellos los de Esteban Fuertes, Marcelo Saralegui, Francisco Ferraro, Germán Lerche, el Pulga Rodríguez y hasta del propio Néstor Gorosito.

Vignatti habló de todos

En relación al Bichi Fuertes expresó: "Si nosotros somos dirigentes, Bichi tiene las puertas abiertas en Colón. ¿Cómo no va a tener las puertas abiertas, el ídolo máximo de la institución? y con esto no quiero ofender a otros. O mejor dicho, al goleador máximo que tuvo Colón en su historia. Los que se portaron bien dentro y fuera de la cancha, siempre tienen las puertas abiertas.

Esa opinión positiva de Vignatti sobre Fuertes no fue la misma a la hora de hablar de Marcelo Saralegui: "Saralegui me defraudó totalmente como persona y algunas cositas que no vienen al caso. Saralegui fue un excelente jugador, pero después me terminó decepcionando".

En cuanto a su relación con el Pulga Rodríguez, Vignatti manifestó: "Mi relación con el Pulga Rodríguez está bien al menos de mi parte. Obviamente que él hace su trabajo y sus especulaciones y uno la propia. Pero bien, nunca tuve problemas".

También opinó sobre Francisco Ferraro quien fue secretario técnico: "Ferraro me vino a pedir por favor que el hijo tenía problemas. No queríamos darle trabajo, pero se lo dimos porque era Pancho. Las cosas cambian”.

A la hora de hablar de Néstor Gorosito dijo: "Yo fui democrático, porque mi intención era cortar a Gorosito, pero escuché otras opiniones. Tal vez en otro momento lo hubiese decidido sin consultarlo".

Y por último opinó sobre Germán Lerche: "Con Lerche fue un caos mientras estuvo. No lo traté personalmente, pero de vacaciones en Brasil, me anoticié de cosas de Lerche (había parado ahí) que no podía creer. Pero hablar de Lerche no suma. Lerche nunca me convenció, pero no tengo elementos para juzgarlo".

