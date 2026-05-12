Uno Santa Fe | marcha

Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe

Docentes, estudiantes, investigadores y trabajadores universitarios se movilizan este martes desde la Costanera hasta el Rectorado de la UNL en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria. Reclaman financiamiento, recomposición salarial y recursos para sostener el sistema público de educación superior.

12 de mayo 2026 · 16:23hs
Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe

Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe
Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe

Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe
Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe

Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe
Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe

Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe
Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe

Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe
Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe

Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe

La comunidad universitaria de Santa Fe ya se moviliza este martes en defensa de la universidad pública, gratuita y de la ciencia nacional, en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria que se replica en distintas ciudades del país.

La concentración comenzó en inmediaciones de Telefe Santa Fe —ex Canal 13—, en la bajada del Puente Colgante, donde docentes, estudiantes, investigadores, trabajadores no docentes y autoridades de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Santa Fe empiezan a reunirse para marchar hacia el Rectorado de la UNL.

603649cf-6109-43f6-84b8-cc093a3c04d4
Comenz&oacute; la marcha en defensa de la universidad p&uacute;blica en Santa Fe

Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe

El gobierno nacional recortó más de $78.000 millones en educación a horas de la marcha universitaria

La movilización avanza por Bulevar Pellegrini y tiene previsto culminar con un acto central frente al Rectorado, donde se leerá un documento conjunto elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles.

La marcha se desarrolla bajo la consigna “La universidad no se apaga” y tiene como eje principal el reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, además de la recomposición salarial y mayores recursos para sostener las actividades académicas, científicas y de extensión.

1d630506-10fd-4806-8bc3-b089de7c0271
Comenz&oacute; la marcha en defensa de la universidad p&uacute;blica en Santa Fe

Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe

Desde la organización remarcan que el sistema universitario atraviesa una situación crítica producto del ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno nacional. En las últimas semanas hubo paros docentes, clases públicas y distintas actividades de visibilización en universidades de todo el país.

Según un informe de la UNL el salario docente universitario perdió un 35,7% de poder adquisitivo entre 2023 y 2025

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, sostuvo días atrás que la movilización busca “poner nuevamente en valor todo el potencial transformador de la universidad pública argentina”, mientras que el rector nacional de la UTN, Rubén Soro, advirtió sobre la falta de partidas para infraestructura, investigación y programas universitarios.

cec233ee-238e-44b4-bc61-6d466057b0ee
Comenz&oacute; la marcha en defensa de la universidad p&uacute;blica en Santa Fe

Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe

En Santa Fe, el operativo de tránsito incluye cortes y desvíos en distintos sectores cercanos al recorrido de la movilización, además de modificaciones temporales en líneas de colectivos urbanos.

La expectativa de los organizadores es que la convocatoria vuelva a mostrar una amplia participación social, como ocurrió en las anteriores Marchas Federales Universitarias realizadas durante el conflicto por el financiamiento educativo.

marcha Universitaria
Noticias relacionadas
La comunidad universitaria de Santa Fe vuelve a las calles: reclaman financiamiento, salarios y la implementación de la ley aprobada por el Congreso

La comunidad universitaria de Santa Fe vuelve a las calles para exigir "salarios dignos" y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

la universidad no se apaga: santa fe vuelve a marchar en defensa de la educacion publica y la ciencia

"La Universidad no se apaga": Santa Fe vuelve a marchar en defensa de la educación pública y la ciencia

La rectora de la UNL recibió al titular de la UTN nacional en la previa de la marcha universitaria: exigen la ley de financiamiento

La rectora de la UNL recibió al titular de la UTN en la previa de la marcha universitaria: salarios "indignos" y falta de financiamiento

Lo último

Pullaro volvió a reclamar el fin de las retenciones en la apertura de TodoLáctea 2026

Pullaro volvió a reclamar el fin de las retenciones en la apertura de TodoLáctea 2026

Persianas bajas: Santa Fe sumó 50 locales comerciales vacíos en seis meses y ya son 1.000 en toda la ciudad

Persianas bajas: Santa Fe sumó 50 locales comerciales vacíos en seis meses y ya son 1.000 en toda la ciudad

La rectora de la UNL lideró la marcha en Santa Fe y fue tajante: Ya son 203 días sin implementación de la ley y no podemos permitirlo

La rectora de la UNL lideró la marcha en Santa Fe y fue tajante: "Ya son 203 días sin implementación de la ley y no podemos permitirlo"

Último Momento
Pullaro volvió a reclamar el fin de las retenciones en la apertura de TodoLáctea 2026

Pullaro volvió a reclamar el fin de las retenciones en la apertura de TodoLáctea 2026

Persianas bajas: Santa Fe sumó 50 locales comerciales vacíos en seis meses y ya son 1.000 en toda la ciudad

Persianas bajas: Santa Fe sumó 50 locales comerciales vacíos en seis meses y ya son 1.000 en toda la ciudad

La rectora de la UNL lideró la marcha en Santa Fe y fue tajante: Ya son 203 días sin implementación de la ley y no podemos permitirlo

La rectora de la UNL lideró la marcha en Santa Fe y fue tajante: "Ya son 203 días sin implementación de la ley y no podemos permitirlo"

La imagen de Milei cayó por cuarto mes consecutivo y quedó penúltimo en el ranking latinoamericano

La imagen de Milei cayó por cuarto mes consecutivo y quedó penúltimo en el ranking latinoamericano

El ajuste de Milei golpeó a Santa Fe: el recorte en salud de $63.000 millones afectó la provisión de medicamentos y tratamientos

El ajuste de Milei golpeó a Santa Fe: el recorte en salud de $63.000 millones afectó la provisión de medicamentos y tratamientos

Ovación
Colón formalizó ante la AdC su intención de vender su plaza en la Liga Nacional

Colón formalizó ante la AdC su intención de vender su plaza en la Liga Nacional

Colón, con árbitro confirmado para visitar a Estudiantes (BA)

Colón, con árbitro confirmado para visitar a Estudiantes (BA)

¿Humo blanco? Horas decisivas para el acuerdo entre Colón y Nacho Lago

¿Humo blanco? Horas decisivas para el acuerdo entre Colón y Nacho Lago

El déficit que Colón no logra solucionar con el correr de los partidos

El déficit que Colón no logra solucionar con el correr de los partidos

Tarucas derrotó ajustadamente a Pampas en el CASI

Tarucas derrotó ajustadamente a Pampas en el CASI

Policiales
Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe