Docentes, estudiantes, investigadores y trabajadores universitarios se movilizan este martes desde la Costanera hasta el Rectorado de la UNL en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria. Reclaman financiamiento, recomposición salarial y recursos para sostener el sistema público de educación superior.

Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe

Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe

Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe

Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe

Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe

Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe

La comunidad universitaria de Santa Fe ya se moviliza este martes en defensa de la universidad pública, gratuita y de la ciencia nacional , en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria que se replica en distintas ciudades del país.

La concentración comenzó en inmediaciones de Telefe Santa Fe —ex Canal 13— , en la bajada del Puente Colgante, donde docentes, estudiantes, investigadores, trabajadores no docentes y autoridades de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Santa Fe empiezan a reunirse para marchar hacia el Rectorado de la UNL .

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El gobierno nacional recortó más de $78.000 millones en educación a horas de la marcha universitaria

La movilización avanza por Bulevar Pellegrini y tiene previsto culminar con un acto central frente al Rectorado, donde se leerá un documento conjunto elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles.

La marcha se desarrolla bajo la consigna “La universidad no se apaga” y tiene como eje principal el reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, además de la recomposición salarial y mayores recursos para sostener las actividades académicas, científicas y de extensión.

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Desde la organización remarcan que el sistema universitario atraviesa una situación crítica producto del ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno nacional. En las últimas semanas hubo paros docentes, clases públicas y distintas actividades de visibilización en universidades de todo el país.

Según un informe de la UNL el salario docente universitario perdió un 35,7% de poder adquisitivo entre 2023 y 2025

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, sostuvo días atrás que la movilización busca “poner nuevamente en valor todo el potencial transformador de la universidad pública argentina”, mientras que el rector nacional de la UTN, Rubén Soro, advirtió sobre la falta de partidas para infraestructura, investigación y programas universitarios.

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En Santa Fe, el operativo de tránsito incluye cortes y desvíos en distintos sectores cercanos al recorrido de la movilización, además de modificaciones temporales en líneas de colectivos urbanos.

La expectativa de los organizadores es que la convocatoria vuelva a mostrar una amplia participación social, como ocurrió en las anteriores Marchas Federales Universitarias realizadas durante el conflicto por el financiamiento educativo.