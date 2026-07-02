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Colón se enfrenta a un problema inédito desde que arrancó el torneo

Por primera vez en lo que va del campeonato, el entrenador de Colón Ezequiel Medrán no podrá contar en un mismo partido con los marcadores centrales titulares

Ovación

Por Ovación

2 de julio 2026 · 10:51hs
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Por primera en el torneo

UNO Santa Fe | José Busieni

Por primera en el torneo, Colón no podrá contar con Pier Barrios y Federico Rasmussen.

A lo largo de la primera rueda, una de las cosas que distinguió a Colón, fue la regularidad que encontró con su dupla de marcadores centrales.

Colón y un escenario inédito para el comienzo de la segunda rueda

Y no resultó novedoso, ya que Pier Barrios y Federico Rasmussen se conocían de su paso por Godoy Cruz, en donde también habían compartido la zaga.

Por ello, ese conocimiento previo fue importante para que en ese arranque del torneo, ambos mostraran confiabilidad, más allá de algún partido en donde no jugaron bien.

Pero nunca se puso en duda esa dupla y por ello a lo largo de la primera rueda fueron titulares indiscutidos y cuando no jugaron se debió a una lesión o suspensión.

LEER MÁS: Medrán, ante un partido que puede marcar su futuro en Colón

En el caso de Rasmussen disputó 17 partidos de los 18 que jugó Colón, completando los 90' en todos ellos. La única ausencia fue en el cotejo ante Mitre de Santiago del Estero, debido a que sufría un esguince en el tobillo.

Mientras que Barrios también fue titular en 17 encuentros, y no estuvo presente en el último cotejo ante Chaco For Ever debido a que en el partido contra Defensores de Belgrano había llegado a las cinco tarjetas amarillas.

Cuando no estuvo Rasmussen ni Barrios, el que los reemplazó fue el paraguayo Sebastián Olmedo. Pero esta será la primera vez en que ninguno de los dos esté a disposición del entrenador.

LEER MÁS: El gran desafío de Medrán en Colón: cómo reemplazar a Ignacio Lago

Así las cosas, para el arranque de la segunda rueda, Ezequiel Medrán deberá afrontar un escenario inédito, en donde por primera vez no contará con su dupla de zagueros titulares.

En el caso de Rasmussen, por haber llegado a las cinco tarjetas amarillas, en tanto que Barrios sufrió un pequeño desgarro.

Un verdadero problema para el entrenador que deberá apelar a la continuidad de Olmedo y el otro futbolista que completará la zaga será Nicolás Thaller.

Colón Medrán Pier Barrios
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