Escándalo millonario en Nelson: Delitos Complejos investigará el entramado político y las deudas de la Mutual con los ahorristas

A casi un mes de la muerte del presidente de la Mutual Libertad de Nelson, el expediente cambió de fiscal y ahora será investigado por un equipo especializado en presuntas maniobras económicas. Los ahorristas esperan respuestas sobre el destino de los millones de pesos .

La causa por presunto desfalco en Mutual Libertad de Nelson pasó al Área de Delitos Complejos.

La investigación por el presunto desfalco millonario en la Mutual Libertad de Nelson ingresó en una nueva etapa judicial. A pocos días de cumplirse un mes del fallecimiento de José Leiva , quien presidía la entidad cuando el caso tomó estado público, el expediente cambió de manos: el fiscal Ignacio Orio dejó de intervenir y la causa quedó a cargo de la fiscal Bárbara Ilera , del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Junto con ese cambio, el expediente fue derivado al Área de Delitos Complejos , una decisión que suele adoptarse en investigaciones que requieren un análisis profundo de documentación contable, movimientos patrimoniales, operaciones financieras y la posible existencia de múltiples damnificados.

El pase de fiscales representa un nuevo impulso para una causa que mantiene en vilo a decenas de ahorristas de Nelson y otras localidades del centro-norte santafesino, quienes desde hace semanas reclaman la devolución de sus depósitos.

Una causa que busca esclarecer el destino de millones

El escándalo salió a la luz tras las denuncias de numerosos asociados que advirtieron que ya no podían retirar el dinero depositado en la mutual. La situación se agravó luego del fallecimiento de Leiva, ocurrido el 4 de junio, cuando la entidad cerró sus puertas, dejó de operar normalmente y los fondos quedaron bloqueados.

La investigación procura reconstruir el recorrido del dinero administrado por la institución, determinar el destino de los fondos y establecer si existieron maniobras irregulares que puedan configurar delitos económicos.

Con la intervención del Área de Delitos Complejos, la Fiscalía contará con equipos especializados para analizar balances, documentación contable, movimientos financieros y demás pruebas vinculadas con la operatoria de la mutual.

LEER MÁS: Lazos de familia y política: las conexiones que salpican a la localidad de Nelson tras el fraude millonario de una mutual

Una crisis que venía gestándose

Según la abogada Antonella Spreggero, representante de uno de los grupos de ahorristas damnificados, los primeros inconvenientes comenzaron a advertirse varios meses antes de que el caso tomara estado público.

La letrada sostuvo que desde fines de marzo algunos asociados ya encontraban obstáculos para retirar sus plazos fijos y recibían respuestas cada vez más evasivas por parte de la entidad.

Uno de los datos más preocupantes es que, de acuerdo con los representantes de los ahorristas, la propia mutual habría admitido no contar con liquidez suficiente para afrontar la devolución de los depósitos. Como alternativa, se mencionó la posibilidad de gestionar asistencia financiera con otras mutuales para devolver el dinero en cuotas, una propuesta rechazada por los damnificados, que exigen el reintegro total de sus ahorros.

Aunque todavía no existe una estimación oficial del perjuicio económico, una de las denuncias presentadas reclama más de 42 millones de pesos, correspondiente a un solo ahorrista de Monte Vera. Los abogados sostienen que el monto global podría ser muy superior.

Los vínculos que también son investigados

La investigación también puso bajo la lupa el entramado institucional que rodeaba a la Mutual Libertad.

José Leiva era hermano del presidente comunal de Nelson, Héctor Ramón Leiva, mientras que la tesorera de la entidad se desempeñaría además como secretaria privada del jefe comunal.

Si bien hasta el momento no existe ninguna imputación vinculada a esos cargos, los ahorristas consideran que esos vínculos deberán ser analizados durante la investigación para determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.

LEER MÁS: Escándalo millonario en Nelson: mientras la investigación avanza, los reclamos no cesan y el club tomó distancia de la mutual

Reunión entre ahorristas y exdirectivos

En paralelo al avance judicial, este lunes se realizó una reunión entre un grupo de ahorristas y exintegrantes de la comisión directiva de la mutual.

Durante el encuentro se intercambiaron inquietudes sobre el estado de la investigación y la situación institucional de la entidad, en un clima marcado por la incertidumbre de quienes aún esperan recuperar sus ahorros.

El club volvió a despegarse del escándalo

En medio del conflicto, la Asociación Civil Foot-Ball Club Libertad de Nelson reiteró públicamente que no mantiene ningún vínculo jurídico ni patrimonial con la Mutual Libertad.

La comisión directiva recordó que ambas instituciones poseen personerías jurídicas independientes, autoridades distintas y administraciones separadas, por lo que aseguró no haber intervenido en la gestión financiera de la mutual ni tener facultades para controlar su funcionamiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por libertad de nelson (@libertaddenelson)

Expectativa por esta nueva etapa

El fallecimiento de José Leiva no detuvo el avance del expediente. Por el contrario, el cambio de fiscal y el pase al Área de Delitos Complejos marcan el inicio de una nueva fase de la investigación.

Los ahorristas esperan que la incorporación de equipos especializados permita acelerar las medidas judiciales, reconstruir el circuito del dinero administrado por la Mutual Libertad y establecer las responsabilidades de quienes eventualmente hayan participado en las maniobras que son objeto de la causa penal.