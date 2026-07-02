Cuáles son los barrios de Santa Fe que serán beneficiados con nuevas obras de agua y cloacas

La inversión permitirá ampliar la cobertura cloacal, renovar cañerías y optimizar el abastecimiento de agua en distintos barrios de la capital provincial.

Se destinarán más de $1.800 millones para obras de agua y cloacas en barrios de Santa Fe.

La ciudad de Santa Fe sumará una nueva etapa de obras de infraestructura destinadas a mejorar los servicios de agua potable y cloacas en distintos barrios . El Gobierno provincial, a través de Aguas Santafesinas (ASSA), anunció intervenciones que demandarán una inversión superior a los $1.800 millones y beneficiarán a vecinos de barrio Roma, Fomento 9 de Julio, El Pozo y la zona sur de la capital provincial.

El anuncio se realizó este jueves en la Municipalidad de Santa Fe, donde además el intendente Juan Pablo Poletti y las autoridades de ASSA firmaron un convenio para ejecutar la ampliación de la red cloacal en barrio Roma.

Barrio Roma: ampliarán la red cloacal para más de 600 vecinos

Uno de los proyectos más esperados será la extensión del servicio cloacal en barrio Roma. La obra contempla la colocación de 1.500 metros de cañerías y la ejecución de 172 nuevas conexiones domiciliarias en el sector comprendido por las calles Crespo, Juan Díaz de Solís y Gaboto.

La intervención permitirá incorporar al sistema a más de 600 vecinos y será financiada mediante el Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales de la Provincia.

El gerente de Coordinación de Proyectos Estratégicos del municipio, Carlos Suárez, señaló que se trata de un reclamo histórico de los habitantes del barrio y explicó que los frentistas comenzarán a abonar la contribución por mejoras recién cuando la obra esté finalizada, con la posibilidad de hacerlo en hasta 18 cuotas bimestrales.

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Renovarán redes de agua en Fomento 9 de Julio

Otra de las obras previstas será la renovación integral de la red de distribución de agua potable en barrio Fomento 9 de Julio, con el objetivo de mejorar la presión del servicio, reducir pérdidas y disminuir futuras roturas en la vía pública.

La inversión prevista asciende a $736,8 millones, tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses y beneficiará directamente a más de 1.000 vecinos.

Intervendrán el sistema cloacal de El Pozo

ASSA también licitará la rehabilitación de 526 metros de colectores cloacales en el complejo habitacional El Pozo.

Los trabajos se realizarán mediante una tecnología no destructiva que permite reconstruir el interior de las cañerías sin abrir zanjas, reduciendo cortes de tránsito y molestias para los vecinos.

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Obras estratégicas para toda la ciudad

El plan también contempla la rehabilitación de 10 bocas de registro cloacal profundas, consideradas críticas para el funcionamiento del sistema, mediante técnicas que evitarán excavaciones en la vía pública.

A esto se suma la reparación de un tramo de 130 metros del acueducto principal que abastece al casco histórico y a la zona sur de Santa Fe. La intervención se realizará sobre una cañería de hierro fundido con más de un siglo de antigüedad, utilizando un sistema de reinserción que permitirá renovar la infraestructura sin romper el pavimento.

Trabajo conjunto entre Provincia, Municipio y ASSA

Durante la presentación, Poletti destacó la coordinación entre el municipio, la Provincia y Aguas Santafesinas para definir las prioridades de inversión.

"Hay diálogo, hay escucha y una empresa que atiende las necesidades que plantea el municipio en el territorio. Eso permite concretar inversiones que mejoran la calidad de vida de los vecinos", sostuvo.

El intendente remarcó además que la ampliación del servicio cloacal en barrio Roma es posible gracias a la reactivación del Fondo Solidario de Cloacas, financiado con el aporte de quienes ya cuentan con el servicio.

Por su parte, la presidenta del Directorio de ASSA, Renata Ghilotti, afirmó que las intervenciones responden a una planificación conjunta y permitirán renovar infraestructura que, en algunos sectores, supera los 100 años de antigüedad.

"Estamos abordando problemas históricos vinculados al agua potable y al saneamiento con una inversión sostenida que demuestra la decisión del Gobierno provincial de convertir esta política en un eje estratégico de gestión", concluyó.