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Tras un pobre paso por Colón, Facundo Castro fue presentado en Nueva Chicago

El delantero Facundo Castro rescindió su contrato con Colón y rápidamente encontró nuevo destino en Nueva Chicago. Pobre paso por Santa Fe

Ovación

Por Ovación

2 de julio 2026 · 18:52hs
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Tras un pobre paso por Colón, Facundo Castro fue presentado en Nueva Chicago

@NuevaChicago

La historia de Facundo Castro en Colón ya quedó atrás. Después de concretar la rescisión de su contrato, fue oficializado en las últimas horas en Nueva Chicago, con el que firmó un vínculo hasta diciembre de 2027.

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La salida del atacante era una situación que se caía de maduro. Quedó fuera de la consideración de Ezequiel Medrán y la dirigencia trabajó junto a su representación para encontrar una salida que beneficiara a todas las partes. Finalmente, el acuerdo para interrumpir el contrato abrió rápidamente la puerta a un nuevo desafío en el Torito, que apostó por un futbolista que buscará recuperar el nivel que supo mostrar en otros momentos de su carrera.

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Tras dejar Colón, Castro fue presentado en Nueva Chicago

En Colón, en cambio, la etapa de Castro dejó un balance muy por debajo de las expectativas. Durante 2025 disputó 13 partidos, convirtió apenas un gol y entregó una asistencia. El panorama fue todavía más adverso en la presente temporada, con ocho encuentros y no logró marcar goles, perdiendo cada vez más terreno dentro del plantel hasta quedar relegado por completo de la consideración del cuerpo técnico.

Más allá del aspecto deportivo, su desvinculación también representa un alivio para las finanzas rojinegras. Castro poseía uno de los contratos más elevados del plantel, por lo que su salida le permite a Colón reducir significativamente la masa salarial en un contexto económico que obliga a revisar cada gasto.

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Con su incorporación confirmada, Nueva Chicago suma una apuesta ofensiva pensando en la segunda parte del campeonato, mientras que Colón continúa depurando el plantel para darle forma al equipo que Medrán pretende de cara a un tramo decisivo de la Primera Nacional.

Colón Facundo Castro Nueva Chicago
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