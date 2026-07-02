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Corvalán, previo al duelo con Colón: "Siempre lo respeté, pero ya lo de Unión es pasado"

El defensor de Deportivo Madryn, Claudio Corvalán, con pasado en Unión, anticipó el encuentro del domingo ante Colón por la 19ª fecha de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

2 de julio 2026 · 16:11hs
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Corvalán, previo al duelo con Colón: Siempre lo respeté, pero ya lo de Unión es pasado

Prensa Unión

El partido del próximo domingo entre Colón y Deportivo Madryn tendrá un condimento especial por la presencia de Claudio Corvalán. El exdefensor de Unión, recientemente incorporación, habló con Gol 96.7 en la previa del encuentro de la 19ª fecha de la zona A de la Primera Nacional.

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El lateral explicó que la decisión de sumarse a Deportivo Madryn estuvo motivada tanto por el proyecto institucional como por la oportunidad de volver a tener continuidad dentro de la cancha. "Es un club ordenado que tiene las cosas claras y eso fue lo que más pesó para venir. En lo personal también es una posibilidad de volver a estar dentro de una cancha", señaló.

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El recuerdo de su salida de Unión

Corvalán también hizo un repaso de sus últimos meses en Unión, donde perdió terreno luego de que le comunicaran que no sería prioridad dentro del plantel. Sin embargo, remarcó que nunca dejó de trabajar y que terminó su ciclo con tranquilidad. "Por ahí se ensució un poco cuando me dijeron que no me iban a tener en cuenta, pero después bien, dando la cara y terminé con algunos minutos. Si bien no tuve el rodaje que hubiera querido, me fui por la puerta grande y con el cariño de la gente", expresó.

En esa misma línea, dejó en claro que siempre priorizó el bienestar del club por encima de cualquier situación personal. "Siempre lo importante era el bien del club, entonces cuando no me tocó jugar había que empujar. Creo que eso me dio la fortaleza para seguir en mi lugar trabajando para cuando me toque. Siempre Unión está por encima de cualquiera", afirmó.

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Un nuevo desafío en Deportivo Madryn

Instalado en Puerto Madryn, el defensor destacó el grupo con el que se encontró y el objetivo de seguir peleando en la parte alta de la tabla, donde justamente Colón aparece como un rival directo. "Me encontré con un equipo unido y con ansias de conseguir algo. Hay buenos jugadores, pero hay que seguir creciendo y no conformarse. Buscar siempre más", sostuvo.

Corvalán volverá a enfrentar a Colón, pero con Deportivo Madryn.

Corvalán volverá a enfrentar a Colón, pero con Deportivo Madryn.

Un partido especial, pero con la mente en Madryn

Deportivo Madryn recibirá a Colón en un duelo clave por los puestos de vanguardia de la Zona A. Con pasado rojiblanco, Muigre dejó en claro que el compromiso tendrá un sabor distinto, aunque hoy su prioridad pasa exclusivamente por defender la camiseta del Aurinegro. "Para nosotros es un partido muy importante, porque lo tenemos un punto arriba. Ya dejé de lado Unión y a Colón siempre lo respeté de la mejor forma. Hoy me toca defender los colores de otro equipo y lo voy a hacer de la mejor manera", concluyó.

Colón Deportivo Madryn Claudio Corvalán
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