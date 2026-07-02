Medrán, ante un partido que puede marcar su futuro en Colón

Colón visitará el domingo a un rival directo en la pelea por el ascenso. Más allá de la tabla de posiciones, el encuentro aparece como un examen determinante para un entrenador que todavía busca consolidar su ciclo.

Cada partido comienza a pesar más en la Primera Nacional, pero el compromiso que Colón afrontará este domingo, desde las 15, frente a Deportivo Madryn en el estadio Abel Sastre parece tener un valor especial. No solo porque se enfrentará a un rival directo por los puestos de arriba, sino también porque el resultado podría tener incidencia directa en la continuidad de Ezequiel Medrán como entrenador.

Si bien desde la dirigencia no hubo manifestaciones públicas sobre un posible cambio de rumbo, puertas adentro saben que el equipo necesita dar una muestra de carácter en un escenario complejo y ante un adversario que está apenas un punto por debajo en la tabla.

El de Medrán, un ciclo que todavía no termina de despegar en Colón

Medrán asumió el 20 de agosto de 2025 con la misión de reconstruir a un Colón golpeado y devolverlo a la pelea por el ascenso.

Hasta aquí dirigió 25 partidos oficiales, con un balance de 8 victorias, 10 empates y 7 derrotas, números que arrojan una efectividad de 1,36 puntos por partido, un registro que todavía está lejos de las expectativas que genera un equipo con las aspiraciones del Sabalero.

El inicio de su gestión fue muy complicado. En el tramo final de la temporada 2025 apenas consiguió una victoria en siete encuentros, con dos empates y cuatro derrotas, cosechando apenas cinco puntos sobre 21 posibles.

La reacción en 2026 para el equipo de Medrán

El panorama mejoró durante la actual Primera Nacional. En las primeras 18 fechas, Colón obtuvo siete triunfos, ocho empates y solo tres derrotas, sumando 29 puntos, con un promedio de 1,61 unidades por partido, campaña que lo mantiene en el cuarto lugar de la Zona A y plenamente involucrado en la pelea por el ascenso.

Sin embargo, esa recuperación todavía no terminó de convencer desde el rendimiento futbolístico. El equipo alternó buenos pasajes con actuaciones deslucidas y, en varios encuentros, dejó escapar puntos importantes que le hubieran permitido mirar la tabla desde una posición más favorable.

Una prueba de fuego en Madryn para Colón y Medrán

El duelo ante Deportivo Madryn aparece como una verdadera final anticipada. El conjunto chubutense marcha apenas un punto por detrás de Colón, mientras que el Sabalero se encuentra a cinco unidades del líder Deportivo Morón y también de Ferro, que ocupa el segundo puesto únicamente por diferencia de gol.

Una victoria permitiría ratificar la campaña, mantenerse en la conversación por la cima y fortalecer el proyecto de Medrán.

Pero una derrota podría generar un escenario completamente diferente. No solo porque un rival directo lo superaría en la tabla, sino porque volverían a instalarse los cuestionamientos sobre un ciclo que, pese a haber mejorado sus números respecto al cierre de 2025, todavía no logró consolidarse desde el juego.

Un contexto que aumenta la exigencia

Como si el desafío no fuera suficiente, el entrenador deberá afrontar el partido con bajas muy importantes. No contará con Ignacio Lago, goleador del equipo y uno de los futbolistas más determinantes del campeonato, además de las ausencias de Pier Barrios y Federico Rasmussen, la dupla central titular.

LEER MÁS: Franco García quedó habilitado y ya puede debutar en Colón

Ese contexto puede servir como atenuante, aunque en Colón los márgenes de tolerancia son cada vez más reducidos. El objetivo del ascenso obliga a sumar en cada presentación y el partido del domingo puede convertirse en un punto de inflexión.

Más allá de que públicamente nadie hable de ultimátum, el encuentro en Puerto Madryn asoma como uno de esos partidos que suelen marcar el rumbo de un ciclo. Para Medrán, probablemente sea el examen más importante desde que llegó al banco sabalero.