Conmoción en el deporte: murió a los 18 años Isabelle Marciniak, promesa de la gimnasia rítmica de Brasil

El deporte brasileño atraviesa un profundo dolor tras la muerte de Isabelle Marciniak. Considerada una de las mayores promesas del país, murió a los 18 años.

La gimnasia rítmica de Brasil está de luto. Isabelle Marciniak , una de las mayores promesas de la disciplina, falleció el 24 de diciembre a los 18 años en la ciudad de Curitiba, luego de una dura batalla contra un linfoma de Hodgkin . Su muerte generó una profunda conmoción en el ambiente deportivo y en todo el país.

Marciniak había decidido poner en pausa su carrera deportiva en 2023 para enfocarse de lleno en el tratamiento oncológico. Hasta ese momento, su crecimiento había sido sostenido y llamaba la atención de entrenadores y federaciones por su talento, disciplina y proyección.

En ese mismo año, la joven gimnasta se había consagrado campeona estadual en la modalidad trío adulto, un logro que reforzó su condición de figura emergente dentro de la gimnasia rítmica brasileña.

El reconocimiento de la gimnasia brasileña

Tras confirmarse la triste noticia, la Federación Paranaense de Gimnasia expresó su pesar a través de un comunicado oficial cargado de emoción. “Que su historia, su pasión por el deporte y su memoria permanezcan vivas como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como herramienta de desarrollo y transformación humana”, señalaron.

El mensaje reflejó el impacto que Isabelle había generado no solo por sus resultados, sino también por su compromiso y amor por el deporte.

Un talento que ya había dejado huella

A pesar de su corta edad, Marciniak era considerada una de las gimnastas más prometedoras de Brasil. En 2024, además de su consagración a nivel estadual, había logrado el título nacional en el concurso completo individual del Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica, confirmando su enorme potencial.

Su evolución deportiva hacía prever un futuro destacado, tanto en competencias nacionales como internacionales, antes de que la enfermedad interrumpiera su camino.

La despedida y un legado que trasciende

El deceso se produjo el miércoles 24 de diciembre, mientras que el velatorio tuvo lugar en la capilla del cementerio Jardim Independência de Araucária, la ciudad donde creció y dio sus primeros pasos como atleta.

Isabelle Marciniak padecía linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. Si bien se trata de una enfermedad que puede ser tratada con éxito en muchos casos, su evolución fue adversa y el desenlace resultó trágico.