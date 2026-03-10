Uno Santa Fe | Colón | Colón

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

La Selección Argentina Sub 16 continúa con su semana de entrenamientos y entre los convocados aparece el juvenil de Colón, Thiago Vera

10 de marzo 2026 · 18:45hs
Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

La Selección Argentina Sub 16 continúa con su semana de entrenamientos y entre los convocados aparece un juvenil de Colón. Este martes, el equipo dirigido por Facundo Quiroga llevó adelante su segunda práctica de la semana dentro del cronograma de trabajos previsto para esta etapa de preparación.

La jornada comenzó con una entrada en calor y luego el plantel avanzó con un circuito de pases para ajustar movimientos y precisión. Posteriormente, el cuerpo técnico dispuso un bloque táctico y la práctica finalizó con partidos de fútbol en espacios reducidos.

Las tareas continuarán este miércoles en el mismo escenario, completando así otro tramo de esta convocatoria del seleccionado juvenil.

Dentro de la lista de citados se encuentra el juvenil Thiago Vera, quien forma parte de los entrenamientos con el combinado nacional. Para Colón, su presencia en la convocatoria vuelve a poner en valor el trabajo de las divisiones inferiores y la proyección de sus jóvenes talentos.

Los citados de la Selección Sub 16, con un pibe de Colón

El juvenil de Col&oacute;n, Thiago Vera, en la Selecci&oacute;n Sub 17.

El juvenil de Colón, Thiago Vera, en la Selección Sub 17.

