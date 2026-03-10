Pitu Barrientos: "Volver a San Lorenzo me llena de felicidad y es un orgullo"

El ahora presidente del Fútbol Profesional, Pablo Barrientos, explicó por qué regresó a la gestión: “Hay que devolverle algo al club”

El exmediocampista y ahora presidente del Fútbol Profesional de San Lorenzo, Pablo Pitu Barrientos sostuvo que su regreso responde al sentido de pertenencia que mantiene con la institución y aseguró que el equipo afronta la previa del partido ante Boca con compromiso y predisposición al trabajo.

Barrientos describió lo que significa para él volver a formar parte del día a día del club: “Estar acá me llena de felicidad y es un orgullo muy grande. Pasó mucho tiempo desde que me fui, pero siempre estuve cerca. Viví muchísimas cosas en este lugar y cada vez que vengo aparecen los recuerdos”, expresó en una entrevista para el medio Proyecto Boedo.

El nuevo rol de Pitu Barrientos en San Lorenzo

Además aclaró que su nueva etapa tiene otro enfoque: “Lo que pasó como jugador quedó atrás. Ahora asumo este rol con compromiso y cariño. Siempre sentí que a San Lorenzo hay que devolverle algo de lo que me dio”.

El dirigente explicó que decidió involucrarse en la gestión también por el contexto que atraviesa la institución. Según señaló, su intención es aportar incluso cuando el escenario resulta complejo.

“En los momentos buenos es fácil estar. Cuando las cosas no son tan favorables algunos prefieren correrse, pero yo no esquivo. Sé que esta responsabilidad puede traer consecuencias, pero estoy tranquilo porque lo hago de una manera genuina”, afirmó.

Barrientos también relativizó las visiones más negativas sobre la situación del club: “Acá no hay salvadores, el trabajo es de todos. Siempre vamos a tratar de mejorar, pero también se habla mucho más de lo que realmente pasa. San Lorenzo hoy está bien”, sostuvo.

En ese sentido, Barrientos destacó el compromiso que encontró dentro del grupo: “Me sorprendió la nobleza de los jugadores y del cuerpo técnico. Encontrarme con gente tan predispuesta al trabajo es algo muy lindo. Ojalá eso se refleje en resultados porque al final esto es fútbol”, concluyó.